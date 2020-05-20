台灣最美專櫃小姐兼職做Model　嬌小玲瓏卻有C Cup上圍好吸晴

百貨公司的專櫃小姐們每天都精心打扮，顏值普遍都很高，這位被喻為「最美櫃姐」的台灣正妹「Judy Chiu 邱比特」就是代表之一！任職百貨公司專櫃小姐的Judy，平時兼職模特兒，玲瓏浮突的身材加上甜美樣子，輕易成為網民目心中的女神！

被喻為「最美櫃姐」的台灣正妹「Judy Chiu 邱比特」是一位百貨公司專櫃小姐。（IG「judy_qqq」圖片）

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Judy身高1.58米，體重只有44公斤，十分嬌小，但都有C Cup上圍及24吋小蠻腰，絕對是不少男士心目中的理想女友！她的IG不時分享日常生活，亦有不少性感打卡照，令網民們大飽眼福，所以現在已經累積多達14.2萬名粉絲，非常受歡迎。

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90後越南第一美女讀高中已經選美！ 超級女神氣質勁吸800萬粉絲（IG「chipupu」圖片）

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高爾夫御姐系網紅有姿勢有實際 舞蹈系畢業仲有D Cup誘人身材 （IG「ann5103」圖片）

廖小安Ann是高爾夫網紅，本身也是職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊隊長。（IG「ann5103」圖片）

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