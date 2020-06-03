陳喬恩微博曬窗邊性感照　眼利網民從玻璃倒影發現「孕肚」

台灣女星陳喬恩2019年底認愛馬來西亞富二代曾偉昌（Alan），卻因為不時被拍到穿著寬鬆、小腹微凸的照片，引發外界猜測是否懷孕，格外引起討論的是，她最近PO出一張坐在窗邊的美照時，有部分網友放大玻璃倒影並狂喊：「孕味十足！」但她26日一曬出工作照後，謠言自動不攻而破。

陳喬恩日前坐在窗邊被拍下一張美照，只見她的長瀏海遮住半張臉，身穿印有藍色大波點的蓬袖洋裝，倒ㄇ字型領口秀出一大片白皙肌膚，儘管她在貼文中寫下「3個字中年胖」，仍被部分網友放大玻璃倒影了。

陳喬恩因一張相而掀起懷孕風波！點擊下圖睇睇「風波起源」照片同日常美照▼▼▼

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有人說這張照片看起來極像懷孕，「玻璃裡感覺孕肚都出來了」、「這個肚子看起來真的有點像」，但也有人解釋純粹是衣服問題，粉絲則浮出水面替陳喬恩解釋：「她特意打這3個字就是想表明只是胖、不是懷孕！」

事隔2天，陳喬恩更新動態並分享工作照，可以看到她身穿素黑長版西裝，用同色系皮帶繫出腰身，下半身營造出下衣失蹤的視覺效果，修長纖細美腿在高跟涼鞋的襯托下，整體比例看起來更好了。

有圖有真相！陳喬恩著「下身失蹤裝」力證冇懷孕（點圖放大▼▼▼）

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