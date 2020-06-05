昆凌IG曬激短瀏海新髮型　眉上距離僅得3cm　網民重點卻在蜜桃臀

昆凌近年向來以長瀏海現身，但她1日突然在社群網站PO出一系列美照，招牌髮型竟然消失，似乎是為了工作戴上短瀏海髮片，新髮型讓不少粉絲為之驚艷狂讚：「也駕馭得太好！」

照片中，可以看到昆凌頂清純長直髮入鏡，精緻妝容襯托出立體五官，格外引起討論的是，她變成了眉上3公分的激短瀏海，身穿芥黃色洋裝托腮趴在地上，無辜眼神相當惹人憐愛。

▼▼昆凌為了工作戴上短瀏海髮片，令不少粉絲為之驚艷狂讚

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不只這樣，昆凌還換了另一套裝扮，戴上純白髮箍，長袖衣搭配綠色外套，跪坐在道具椅子上的時候，下半身單穿熱褲的她露出蜜大腿，倒C蜜桃臀型在鏡頭前一覽無遺，但下一秒又拿起番茄搞笑扮鬼臉，無論是性感或甜美風格都駕馭得很好。

事實上，昆凌婚後除了分享工作照，也不時會上傳和周杰倫一起出國散心的照片，許多粉絲都被閃瞎直呼要戴墨鏡，對此，她曾笑著解釋：「我希望大家讓幸福變成一種流行。」看到有不少網友想擁有和她一樣的生活，她則笑答生活有好有壞，少羨慕別人，「每個人生都有每個人的課題。」

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