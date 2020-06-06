《歎息橋》出原聲大碟　Mike Orange親解《彩虹橋》創作意念

愛情懸疑劇《歎息橋》在上周五（29日）播出大結局後正式落下帷幕，首次擔任監製的林保怡（Bowie）早前接受訪問時就談到自己要求劇集的所有部分都是100％原創，於是《歎息橋》團隊決定不使用音樂罐頭，更找來觸執毛結他及鍵盤手Mike Orange配樂，他以一己之力在四個月內製作出五十多首Soundtrack，務求劇中所有配樂都是為故事及角色度身訂做，讓觀眾在看劇時更能投入當中。最近傳出《歎息橋》將會釋出原聲大碟的消息，Mike Orange在接受訪問時肯定了這個說法：「安排緊喺音樂串流平台上架，希望月中出到；實體碟就同劇組研究緊，可能都要睇下串流上架後反應如何。」

《歎息橋》將在下星期末或再下星期中（約六月中）釋出由觸執毛結他及鍵盤手Mike Orange執刀的原聲大碟。

Mike Orange原本挑選了《歎息橋》的三十首Soundtrack打算放進原聲大碟，當他去找工程師時，對方的一句：「做晒放上去其實冇乜意思，原聲大碟重要係作曲家你嘅Selection！」一語驚醒夢中人，Mike Orange隨即將曲目裁減至16、7首，：「其實已經涵蓋咗整部戲好Key嘅人、事、場景，未必按時間序去排；但個Through就有種喺困局裡面掙扎，出口彷彿若隱若現嘅過程，到最後以《彩虹橋》作結，無論而家搵到出口未，希望永遠喺彩虹橋嘅另一端。」

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Mike Orange憶起當初像觀眾般一邊煲劇、一邊寫配樂，只因劇組也是漸漸將剪接好的集數交給他：「所以我同觀眾嘅視點好近，一邊追、一邊估劇情；劇集完咗知道晒所有故事，再返去前面寫過或調整一啲音樂。」他又說大部分的配樂都是「飲完啤酒寫」，畢竟要密集式地不斷翻看劇情：「飲少少酒個人會放鬆啲，情感會比較容易湧現。」

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談起備受觀眾討論、道盡Thomas（林保怡飾）和Sammy（周家怡飾）心聲的插曲《Yours Truly》，Mike Orange不假思索說自己也對這首配樂最有感覺！尤其是這首歌第一次出現，Thomas（陳健朗飾）在比利時着Sammy（談善言飾）扭大收音機：「我估嗰陣係70、80年代，香港收音機應該播緊一啲比較老牌，例如：Bee Gees、Simon & Garfunkel啲歐美流行曲，所以寫咗首舊式嘅歐美情歌，歌詞就好似一封信咁，寫咗Thomas一直唔肯講對Sammy嘅感受。我幻想如果Thomas要寫一封信畀Sammy，就將內容寫咗喺歌詞入面，《Yours Truly》亦都係寫信畀人嘅下款。」

Mike Orange不假思索說自己對這首配樂最有感覺！

問到在50多條Soundtrack中最難寫的是哪些，Mike Orange說其中一首一定是與岑寧兒合寫的主題曲《困局》：「寫呢首歌嘅時候，其實我未有好多片可以睇，我從故事、劇本去幻想部劇究竟會係點；點樣去表現戲入面嘅掙扎。」製作過程中二人亦經過不少思考：「點樣去創造好困住兼Struggle嘅感覺。」Mike Orange很高興觀眾在看劇的時候能和他們感到身受。他又談到另一個最難處理的則是Catherine（伍詠薇）的戲份，皆因很難拿捏她的狀態，她的精神有點錯亂，看上去卻又很正常，所以最後選擇了類似古典樂的手法去處理，揉合了錯亂和優雅。

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