【Tiger King】網民集氣成功CBS開劇集版　爛片王影帝擔正做主角

獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）於3月推出後，立即引起劇迷熱烈討論，更長期穩佔點播排行榜的首五位。紀錄片除了講述Joe奇怪的一生和揭開死對頭Carole的惡行，亦以近年興起飼養老虎的潮流現象，帶出背後的心態，還有光怪陸離的次文化世界在現實生活中確實存在。由於紀錄片太受歡迎，不少平台都有意將此拍攝成劇集，最終CBS更搶先宣布開拍，並已邀請到奧斯卡影帝級人馬飾演主角Joe。

紀錄片上月推出後，立即引起劇迷熱烈討論，更長期穩佔點播排行榜的首五位。（Netflix圖片）

由於反應熱烈，上月Netflix更立即補拍一集，專訪在紀錄片中出現過的人對Joe的看法及大爆對方的秘密，不過主角Joe就因為身在獄中不能現身，而Carole亦拒絕了這個為自己平反的機會。雖然紀錄片上架差不多兩個月，但熱潮仍未減退。今早就有外國傳媒報道，指CBS宣布開拍劇集，並由奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演，而劇名叫作《Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild》，消息令一眾劇迷興奮不已！

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據知劇集的拍攝角度跟記錄片不同，內容主要講述Joe將動物園G. W. Zoo後被Jeff Lowe接管後，跟丈夫Dillon Passage去到佛羅里達州重建事業。創作人Dan Lagana和Paul Young接受訪問時表示，雖然觀眾在紀錄片中了解到Joe Exotic奇怪的人生，但今次就希望大家能夠從完全不同的角度，來重新認識及探索所有角色。

Joe曾表示想畢彼特演自己

其實早前Joe曾在紀錄片表示如果開拍電影或劇集，自己最想畢彼特（Brad Pitt）或David Spade飾演自己，但創作人之一的Young就表示尼古拉斯基治是最佳人選，更深信他能帶出Joe人性的一面。至於劇集其他演員陣容就還未宣布，不過觀眾就很希望Kate McKinnon能夠飾演Joe死對頭Carole Baskin，因為兩人笑的時候實在有幾分相似。另外尼古拉斯基治飾演Joe的消息傳出後，大批網民都認為選對了人，並笑言尼古拉斯基治戲外的感情生活跟Joe一樣多姿多采。