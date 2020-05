【Tiger King】網民集氣成功CBS開劇集版　爛片王影帝擔正做主角

獵奇紀錄片《養虎為患》(Tiger King: Murder, Mayhem and Madness)於3月推出後,立即引起劇迷熱烈討論,更長期穩佔點播排行榜的首五位。紀錄片除了講述Joe奇怪的一生和揭開死對頭Carole的惡行,亦以近年興起飼養老虎的潮流現象,帶出背後的心態,還有光怪陸離的次文化世界在現實生活中確實存在。由於紀錄片太受歡迎,不少平台都有意將此拍攝成劇集,最終CBS更搶先宣布開拍,並已邀請到奧斯卡影帝級人馬飾演主角Joe。

紀錄片上月推出後,立即引起劇迷熱烈討論,更長期穩佔點播排行榜的首五位。(Netflix圖片)

由於反應熱烈,上月Netflix更立即補拍一集,專訪在紀錄片中出現過的人對Joe的看法及大爆對方的秘密,不過主角Joe就因為身在獄中不能現身,而Carole亦拒絕了這個為自己平反的機會。雖然紀錄片上架差不多兩個月,但熱潮仍未減退。今早就有外國傳媒報道,指CBS宣布開拍劇集,並由奧斯卡影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演,而劇名叫作《Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild》,消息令一眾劇迷興奮不已!

據知劇集的拍攝角度跟記錄片不同,內容主要講述Joe將動物園G. W. Zoo後被Jeff Lowe接管後,跟丈夫Dillon Passage去到佛羅里達州重建事業。創作人Dan Lagana和Paul Young接受訪問時表示,雖然觀眾在紀錄片中了解到Joe Exotic奇怪的人生,但今次就希望大家能夠從完全不同的角度,來重新認識及探索所有角色。

Joe曾表示想畢彼特演自己

其實早前Joe曾在紀錄片表示如果開拍電影或劇集,自己最想畢彼特(Brad Pitt)或David Spade飾演自己,但創作人之一的Young就表示尼古拉斯基治是最佳人選,更深信他能帶出Joe人性的一面。至於劇集其他演員陣容就還未宣布,不過觀眾就很希望Kate McKinnon能夠飾演Joe死對頭Carole Baskin,因為兩人笑的時候實在有幾分相似。另外尼古拉斯基治飾演Joe的消息傳出後,大批網民都認為選對了人,並笑言尼古拉斯基治戲外的感情生活跟Joe一樣多姿多采。