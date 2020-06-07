晚吹｜潘紹聰做電台收過「鬼來電」　女聽眾講鬼故竟揭恐怖真相？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到前多倫多DJ Garry，他曾主持靈異節目，又去過靈探，有不少故事可以分享。

節目請到Garry上節目，主持也有分享聽過或發生過靈異故事。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Garry分享一個靈探經歷，在2000年時，他們組團到一個加拿大一間前身是汽車旅館的餐廳，該建築物有過百年歷史。曾有一場大火，致多人死亡。他們遇到一對靈魂學會的夫婦，就邀了這對夫婦跟他們一起玩「碟仙」，他們就地取材，用一個玻璃杯反轉蓋着，剪一些白紙，上面有些英文字母，就開始了「碟仙」，怎料玻璃杯真的移動。他記得他們問過︰「呢度有幾多人？」，他不記得當時實際指向的數字，假設是「它」說是「51人」，他們就開始數人數，「好認真咁數，因為好靜。好驚，真係好驚，因為有啲蠟燭」，數到49就停了，當時心想，那「它」錯了。「突然間遠處樓梯口，（有人話）『唔係啊，啱啊』，我話咩料？佢話『頭先有個女侍應，啱啱落咗去做嘢』50，計埋嗰個51，（主持︰計埋邊個？）計埋嗰位朋友（靈體自己）……」

「它」指出其中一個團友的名字，不過次序掉轉了。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

之後另一個問題，他們問︰「可唔可以講我哋呢度其中一個人個名。」「它」轉了幾個英文字母，可是他們也沒有這個人叫這個名，但上到旅遊巴後，有人說︰「唔係啊，係我老公個名啊！」原來「它」指對了名稱的所有字母，只是次序不對，例如那人叫「PETER」，「它」指向「RETEP」，令人心寒。

另外，Edmond也分享了一個做電台節目時收到「鬼來電」的故事。點擊下圖逐格看他的分享。

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今集有也有「高靈人士」Jean在香港一間荒廢了的舞台兼戲院的靈探片段，大家看看有沒有見到什麼︰

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