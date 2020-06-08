多圖｜內地網紅14歲開始整容　花400萬整過百次︰我比少女還美麗

近年整容風氣愈來愈盛行，也有不少人不介意分享自己的整容歷程。內地有一位現年30歲的網紅吳曉辰，公開自己曾整容，更指自己已「整形十幾年了，在身上做過幾百萬的項目」。

吳曉辰的一張「網紅臉」。（微博圖片@吳曉辰Abby）

吳曉辰在微博上在近50萬粉絲，她的五官精緻得像洋娃娃一樣。原來她自14歲開始就整容。她的夢想是成為明星，小時候因被診斷有自體免疫性疾病，需要服用類固醇激素，導致體重增加，於是她的媽媽就帶她去做抽脂手術，把腿部的脂肪抽掉。想不到這就改變了她的一生，她覺得可以透過手術，變得更美，就決心要改變自己討厭的部位。到16歲為止，她已經做過隆鼻、豐胸、割雙眼皮手術。直到現在，16年以來，吳曉辰整容過百次，花了超過400萬人民幣（約港幣430萬）。

小時候的吳曉辰。（微博圖片）

現在的吳曉辰是整容診所老闆，把這發展為自己的事業，也以自己做「生招牌」，她的整容歷程因此曝光，並成為熱話。她指自己想一直保持完美，稍有不滿意，都會再修補，她又說：「我比少女們還要美麗，而且生活也變得很開心，我想要成為少女們的目標，也會一輩子繼續努力下去。」但她卻指整容有危險，希望少女們不要像她一樣十幾歲就開始整容。

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