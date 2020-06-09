【安樂蝸】花55萬將376呎改造成工業風家居　竟似酒吧多過屋企？

無綫最新一集《安樂蝸》的「設計型空間」環節，主持吳沚默、鄭雋熹和藝人林浩文到訪一間376呎的單位，屋主喜愛工業風，於是設計師Nicholas打造了一個連細節位都充滿工業元素的空間。

單位原本是沒有睡房。（《安樂蝸》電視截圖）

重新規劃後，客廳變小了，但就多了睡房這個私人空間。（《安樂蝸》電視截圖）

這個三百餘呎的單位本來沒有房間，因為屋主想要睡房，設計師於是劃分了一大區域為睡房連衣帽間。另外，廁所和廚所本來空間不夠，他把廚廁重新規劃，廚房搬出客廳成開放式，更有一張酒吧檯，十足十真的酒吧，可以給屋主招呼朋友。

看上去有點似咖啡店或餐廳酒吧多過似家居？（《安樂蝸》電視截圖）

設計師指另外一個挑戰是令單位既要有工業風的感覺，同時又要保持空間感，事關工業風主要用深色做主調，很容易令單位看上去間狹窄。這個單位一面牆用了紅磚拼水泥，另一面的電視牆就用水泥牆，再加上不同角落的黑鐵元素，例如黑鐵管架連燈、儲物櫃打用黑鐵貨櫃設計等，連浴室的用色和家俬也貫徹工業風。

客廳加了一個地台，可以擺放東西外，也可以讓好客的屋主招呼朋友，朋友坐窗邊聊天。（《安樂蝸》電視截圖）

不過，整間屋最特別的地方，就是睡房，因為睡房跟單位其他部分風格截然不同，設計師覺得外面太重工業風，反而睡房可以淡一點、簡約一點，給屋主休息，所以他用淺木色家俬，和湖水綠牆壁，一打開睡房門，就立刻變成歐式風格。同時用湖水綠色也想突出這裏是另一個空間。全屋裝修連家俬一共用了55萬，以三百多呎來說，價錢算是偏高，大家又喜不喜歡這種設計呢？

點擊下圖逐格參觀！！記得睇埋睡房！

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