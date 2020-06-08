香港奇則｜593呎居屋用100萬變「打卡屋」　裝修前後逐格大對比！

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集就由妹頭帶大家參觀一間三房兩廳、593呎的單位，看看設計師Arsan如何讓本來到處都是雜物的屋子，變成日式簡約風格的「打卡屋」！

原圖則有三房兩廳。（《香港奇則》電視截圖）

改動後，客飯廳變一個大廳。（《香港奇則》電視截圖）

今次的主角是一間樓齡30年的居屋單位，改造前的單位，處處都是書本、擺設等物品，看上去頗為混亂。改造後除了以日式和淺色為主調外，也由本來「呂字廳」設計，打通廚房成開放式後，變成一個大廳。另外，原來是三房，設計師把書房和睡房打通，成一間主人房，另一間就做兒童房。設計的重點是生活動線規劃，全屋通道寬闊。

全屋用淺色設計，看上去感覺舒服。（《香港奇則》電視截圖）

設計師將廚房的牆拆掉，令客飯廳貫通成同一空間。而且，他加了大量淺木色的儲物櫃去收納所有雜物，感覺整齊之餘，也令整間屋的色調統一。最貼心是他們的狗狗也有屬於牠自己的一間屋仔！除此之外，打通了廚房的牆令全屋的採光度增加。現在的飯廳位置，以前是做客廳，加上超高的地台，感覺笨重，現在就變得清新簡潔得多了。另外一個特別之處，是把廁所的洗手盆分拆出在浴室外面，解決「爭廁所」的煩惱，又更有日式感覺。

點擊下圖睇吓各位置改動前後嘅對比︰

+ 6 + 5 + 4

Arsan原來每次設計時，也會非常著重平面圖，也擅於設計「打卡屋」，他說︰「我會幫啲屋影相㗎，企喺邊啲位置，間屋先會好睇，全部都係以美觀嘅角度去睇。」除了可以「打卡」，他也強調屋主住得舒服和實用也非常緊要。要擁有這間「打卡屋」要花多少錢？答案是100萬！主持就覺得算是中上的價格，要美觀和實用性並存，果然是要付出多一點！

點擊下圖逐格睇呢間「打卡屋」！

+ 56 + 55 + 54

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