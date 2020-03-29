【想見你】許光漢初入行窮到打散工　慶幸憑「職業病」衝勁熬出頭

台灣男演員許光漢因主演神劇《想見你》一炮而紅，成為兩岸三地討論度最高的新生代演員，不但獲封「國民男友」，更是當紅炸子雞，成千上萬粉絲瘋喊「許光漢是我老公」。然而，許光漢的星路並非一路順遂，也曾度過收入不穩定、到處打工的日子，在演藝圈載浮載沉好年，他說：「全靠『衝動』，憑着自己還年輕的動力，走到現在。」

今年29歲的許光漢，在《想見你》戲中減齡12歲演高中生，完美詮釋青春熱血的「李子維」，自然不造作，對於外界的讚美，他坦言，花了許多功夫揣摩：「對演員來說『觀察』很重要，在《想見你》拍攝期間，為了觀察高中生的談吐、嬉鬧狀態，我總是在許多高中門口前徘徊，也嘗試找回高中記憶。」因非表演科班出身，「植劇場」是他的人生轉捩點，感謝在那段時間專門演戲訓練，靠著不斷摸索、學習，走到現在。

許光漢成功一炮而紅，獲封「國民男友」，按圖看《想見你》精彩劇照 :

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許光漢出道沒幾年，表示自己已經有「職業病」，習慣以觀察周遭的人事物，反而忽略當下自我的真實感受，所以希望自己能在工作與生活找到平衡。許光漢出道時，原打算培訓為歌手，聽過他唱歌的粉絲，都大呼「耳朵懷孕了」，被問是否有機會走向歌壇？他害羞表示，自己不設限，各種表演都願意嘗試，若有機會也會全力以赴，不過還是會希望將本分做好，再做其他的事。

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