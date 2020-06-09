淫亂富豪愛潑斯坦自殺掀陰謀論　戴妃、Paul Walker死因或有可疑

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）去年因被控組織未成年少女性販運網絡及性侵數十名未成年少女被捕，但突然被發現在獄中上吊自殺身亡。日前在Netflix上架的紀錄片《Jeffrey Epstein: Filthy Rich》（愛潑斯坦：上流濁水）令劇迷再次討論他的駭人事蹟，並開始懷疑他的死並不是自殺這麼簡單，而國際黑客組織近日更大爆自殺或意外離世的名人明星種種黑幕！

日前有國際黑客組織「Anonymous」發放片段大爆驚人黑幕，指知名DJ Avicii並不是自殺身亡，而是被謀殺後在偽裝成自殺，加上其家人在事發兩星期後才公開證實此事，令不少網民認為事件有可疑。根據組織表示，Avicii的死因是因為他掌握了販賣及性侵未成年少女的真相，更得悉世界各地的社會名流，甚至國家元首都有參與其中，為免他公開名單才將他滅口。另外，Avicii於2015年推出的歌曲《For a Better Day》有關，而該歌曲的MV亦以販賣兒童為主題，更被認為是想暗示存在國際人口販賣內幕。

點擊下圖看《For a Better Day》MV的暗示：

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除此之外，組織更透露電影《狂野時速》系列男星Paul Walker、Linkin Park主音Chester Bennington、戴安娜王妃等，都是因為知道販賣兒童的消息而遭謀殺後，偽裝成意外或自殺。最令人毛骨悚然的是，剛才所提及的已故名人，全部都曾獲邀出席過Jeffrey Epstein舉辦的聚會，而地點正正是Epstein性侵數十名未成年少女的「性愛基地」……