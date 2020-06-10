【上司實習生】韓智恩唔做「金秀賢女人」　與朴海鎮談辦公室戀情

近年有不少韓劇都講述職場生活，因貼地劇情引發觀眾共鳴而大受歡迎，朴海鎮主演的職場喜劇《上司實習生》面對多部人氣劇集夾擊，憑公司菜鳥逆襲為管理層的故事，一開播收視高達6.5%，取得同時段劇集收視冠軍，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

職場喜劇《上司實習生》講述由公司菜鳥逆襲為管理層的故事。

《上司實習生》的兩位男主角朴海鎮和金應洙，憑出色演技和默契廣受好評，而首次擔正女主角的韓智恩同樣引起不少關注。現年30歲的韓智恩在2015年以新人姿態試鏡電影《REAL》，並在4200名女演員中脫穎而出贏得娛樂圈新星韓藝媛一角，並與男主角金秀賢上演令人面紅心跳的大尺度床戲，因此曾獲封為「金秀賢的女人」。

韓智恩在電影《REAL》中與男主角金秀賢上演令人面紅心跳的大尺度床戲，因此曾獲封為「金秀賢的女人」。（《REAL》劇照）

金秀賢主演的電影《REAL》於2017年上映。（《REAL》劇照）

雖然韓智恩未有如期般爆紅，但她在去年終於以第二女主角身份出演劇集《浪漫的體質》，該劇沒有強大陣容，卻被封為「2019黑馬神劇」。該劇講述三位步入三十歲的女性，所面對的成人戀愛煩惱、以及工作上的甘苦談，當中韓智恩飾演被丈夫拋棄的全職工作單親媽媽，演出大獲好評，也為她贏得首次擔任女主角的機會。

韓智恩第一次做女主角。

《上司實習生》是2018年MBC電視台劇本徵選的「最優秀賞」作品，劇情講述好不容易進入即食麵公司的實習生烈燦（朴海鎮飾），與頑固上司李萬植（金應洙飾）結下惡緣而被迫離職；數年後他努力攀上管理階層，讓昔日老闆一夜成為自己下屬的歡樂復仇故事。劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可於星期三、四深夜，即時緊貼韓國進度，並可一併重溫「年度劇集遺珠」《浪漫的體質》。

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