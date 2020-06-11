因酷似BLACKPINK成員Rosé收死亡恐嚇　22歲KOL揚言有法律行動

韓國女團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa不但唱功舞蹈了得，更因為位位都顏值爆燈而紅爆全球。然而，近日卻有一個名叫「Allissa Shin」的美籍韓裔KOL因為外貌酷似Rosé，而遭到BLACKPINK的粉絲的惡言攻擊，甚至遭受到死亡恐嚇。

BLACKPINK成員Rosé。（Instagram：@roses_are_rosie）

現年22歲的Allissa Shin於美國出生，現時於LA定居，因為外貌與Rosé非常相似而在網上爆紅，在Instagram上坐擁15萬名粉絲。不過卻有BLACKPINK的粉絲覺得Allissa只是刻意模仿Rosé來賺取人氣，持續多月來稱她做「假Rosé」、「copy cat」等等，甚至有人在Instagram私訊Allissa作死亡恐嚇：「Bixch，我知道你在哪裏工作，我承諾你會為假扮Rosé而後悔，如果你繼續這樣就會死，走着瞧」、「不要有一秒鐘覺得你會安全」、「假貨，你害怕嗎？你應該要害怕我！」。

現年22歲的Allissa Shin於美國出生，現時於LA定居，因為外貌與Rosé非常相似而在網上爆紅。（Instagram：@allissashin）

面對眾多死亡恐嚇，Allissa Shin揚言已經準備好作出法律行動：「你們所做的足以構成誹謗，並將會被法律所懲罰，我不是只坐以待斃口講無憑，我已找律師諮詢和採集法律意見。」她坦言自己並不太認識Rosé，亦無意因為網民的攻擊而改變自己：「不要認為我會為了想看起來像誰來改變自己的生活或外貌，我知道我是Allissa Shin，不是Rosé。」

Allissa的安全受到威脅。（Instagram：@allissashin）

Allissa Shin公開多張受到死亡恐嚇的DM截圖。（Instagram：@allissashin）

點擊睇下Rosé和Allissa Shin有幾似：