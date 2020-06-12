兩個小生去Camping│唔只王君馨　周柏豪黃智雯都曾愛上對手？

袁偉豪（Ben）、周柏豪主持的無綫（TVB）節目《兩個小生去Camping》，每集有不同好友做嘉賓，在最新一集，袁偉豪請來王君馨（Grace）、黃智雯（Mandy）及鄧佩儀（Gloria）一齊Camping。

袁偉豪與王君馨在《城寨英雄》中飾演一對，早前君馨在自家YouTube Channel中提及，曾對對手日久生情，外界曾傳袁偉豪是嫌疑人之一。（影片截圖）

袁偉豪特別提起王君馨早前曾在自己的YouTube Channel中提及，因自己太入戲，而對對手日久生情，外界曾經傳過其中一個嫌疑人就是袁偉豪，如今他不避嫌提起話題，王君馨亦大方表示有向當時的男朋友、現任丈夫Daniel坦誠曾發夢見到劇中拍檔：「我覺得大家要好坦白，所以我選擇同佢講我發夢見到劇中對手，佢問係邊個，我就畀咗啲資料佢睇。」問到婚後會否對親熱戲有避忌，柏豪與君馨都異口同聲表示不會，柏豪說：「未結婚之前反而驚對方唔知點諗，但結咗婚，對方肯定會信自己。」所以拍親熱戲反而比之前更放膽。

柏豪和君馨都認為，結婚之後拍親熱戲更加放膽。（影片截圖）

不只王君馨，黃智雯和周柏豪亦坦誠有類似經歷，黃智雯說：「試過好投入，拍完劇見唔到對方會唔慣，有次揸緊車打畀對方同佢講拜拜，跟住喊，好似同個角色告別咁。」她更笑言自己比君馨naughty，「做演員係會有啲出賣感情，我覺得係幾衰，要借嗰啲感覺、火花去做到嗰個（戲劇）效果。」

黃智雯直認自己曾試過拍完戲之後哭着跟對手講拜拜。（影片截圖）

而柏豪則直言曾經喜歡上對手：「你話有冇鍾意對方，係有嘅，嗰排日日夜夜都對住嗰個人，突然之間拍完嗰套戲，唔見嗰個人係會有啲sad，好似失咗一個好了解對方同埋日日夜夜都會見到嘅人。」而他在節目中曾說過跟鄧佩儀在《再創世紀》中日對夜對，寫下對方的29件小事，更在節目中讀出來，唔通……曾經那位「好了解對方同埋日日夜夜都會見到嘅人」就係鄧佩儀？！

柏豪口中曾經喜歡上的對手，會是鄧佩儀嗎？（影片截圖）

柏豪跟不少女星曾經合作過，點擊圖片：

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演員拍戲期間朝夕共對，難免會產生真感情，雖然君馨強調：「其實一完呢就拜拜。」但做藝人的另一半，心臟真係要好強大先得！

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