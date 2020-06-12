姜濤《今晚趁熱食》擔任嘉賓　爆花姐經常「引誘」：我唯有行開

ViuTV直播飲食節目《今晚趁熱食》由強尼、蔡宛珊、朱晉傑、王頌茵等擔任主持，介紹新鮮熱辣飲食資訊；節目逢星期五開設「星色味俱全」環節，今日（12日）播出一集，請來當紅男團MIRROR焦點成員姜濤亮相，分享自己最愛食物，他說是漢堡包，而且一定要有芝士、菜和牛肉在內，而隨套餐附送的薯條更是必食，要不然就好像「結婚冇老婆咁」，飲品通常則會選擇無糖汽水。

當姜濤被問及擇偶條件，他就寧願女朋友不懂廚藝但靚女：「食可以叫外賣，出去食貴啲咪得。」（節目截圖）

點擊圖輯睇姜濤表情多多好得意：

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姜B：最唔鍾意花姐喺我面前食嘢！

控制體重是作為偶像其中一門重要的功課，事實上「姜B」亦曾向花姐承諾要減肥，當他被問到平日怎樣抵擋工作人員的美食誘惑，他就說：「大家食好嘢嘅時候我唯有行開一邊。」姜濤又「指控」經理人花姐及寶姐是「罪魁禍首」，他語帶討厭說：「最唔鍾意花姐喺我面前食好嘢，但又叫我減肥！」最後由於他拒絕公開體重而要接受懲罰，「挑戰」自己最討厭的苦瓜，可憐的姜濤品嚐完一口苦瓜汁後就緊皺眉頭。不過，姜濤年初曾在《香港01》節目《講畀大東廳》訪問時透露，自己當時的體重超過73公斤。

專訪│MIRROR未紅先Hea激嬲花姐 姜濤大膽相勸：經理人要理智啲

姜濤在21歲生日當天推出新歌《蒙着嘴說愛你》，希望在疫情中為大家打氣：