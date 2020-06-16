伊能靜唱出兒子創作曲　發感性長文吐心聲：希望成就你獨立自由

伊能靜近來加入選秀節目《乘風破浪的姐姐》，在初選的舞台上唱了兒子小哈利寫的歌，節目播出後她也在微博發感性長文，希望兒子獨立自由。

伊能靜在《乘風破浪的姐姐》首次表演的歌曲《你說要我愛你》，是由兒子小哈利創作的詞曲，就連舞蹈也是他幫忙編排，13日她在微博發文感謝兒子「謝謝你寫給我的歌，我一直捨不得唱，覺得讓我唱太浪費了，這麼多年，我已經是待在家的媽媽，不是舞臺上的巨星。」，接著也透露「初選時，多數姐姐選了有把握的歌，公司建議我唱念奴嬌，但我執意只唱你的歌。拿到歌詞時你說，是寫給城市的」、「我第一次聽到歌曲，彷佛看見巨大的夜空下，城市裡的人全都出來舞蹈，再也沒有距離。」，還感性寫道「18歲已經是藝人的媽媽，唱起了18歲兒子寫的歌，平行時空裡，我的青春期和你的青春期相遇重疊。」。

伊能靜在《乘風破浪的姐姐》首次表演的歌曲「你說要我愛你」，是由兒子小哈利創作的詞曲，就連舞蹈也是他幫忙編排。（伊能靜微博圖片）

最後伊能靜道出心中期望「從今天開始，不再叫你寶貝，我們是平等的彼此，你成全了我做自己，我也希望我能成就你獨立自由。」、「我這一生最好的事，就是有兩個深愛的孩子。那比舞臺都燦爛，比燈光更耀眼，比掌聲更熱烈。真的很幸福。」。

伊能靜與兒子小哈利。（伊能靜微博圖片）

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