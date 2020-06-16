【安樂蝸】280呎住一家四口仲有兩間房　仲要多餘做一道假門

無綫最新一集《安樂蝸》的「夢想家」環節，主持狄以達、吳沚默（MoMo）和嘉賓陳熙蕊（Blossom）參觀280呎、住了一家四口的單位，看看設計師如何在間兩間房之餘，又兼顧到實用性和有儲物空間等。

全屋面積280呎。（《安樂蝸》電視截圖）

單位只有280呎，除了間隔了兩間房︰主人房和兒童房外，也花了不少心思在其他地方。單位走簡約風格，以藍白色做主調。為了留給小朋友有歡樂的感覺，他們造了一幅特色牆，以小鳥和樹枝等圖案為主，更有一扇可以開的小窗，的確是為小朋友花盡心思，而小朋友的房間裏面，也有一樣圖案的設計，呼應客廳的特色牆。

廳內唯一採光的窗在主人房。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，只有主人房有窗，故設計師就用了玻璃趟門的設計，再加一個可以拉上窗簾的玻璃窗，將自然光引入室內。他們加了金屬門框，增加格調。而特色牆的小窗就再把光引進兒童房，不過其實可以引到的自然光相信也有限。在收納空間方面，設計師就在主人房用了地台設計，用作儲物。廳有一個衣櫃，不過原來有一半的櫃門是假的，是用了雪櫃的側門造衣櫃的假門，他們解釋這樣做的目的是令整個家居的空間感更大，增加視覺上的延伸效果。設計師Rocky指由於單位面積小，又要規劃出兩個睡房，所以要在空間的平均分佈上花心思。

右邊的櫃門是假的。（《安樂蝸》電視截圖）

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