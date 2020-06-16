【晚吹】陳嘉倩爆做主播時奇遇　有男藝人借醉表白更曾被狂迷跟蹤

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到前無綫新聞主播陳嘉倩一齊飲酒吹水，大談以前做主播的事趣事，更大爆前公司有男藝人曾向她借醉表白！

雖然嘉倩外表「嬌滴滴」，不過原來一大班人食飯時，她也喜歡飲啤酒，有「麻甩」的一面。（《有酒今晚吹》電視截圖）

現年30歲的嘉倩因在TVB做新聞主播而為人所認識，並且非常受網民歡迎。屬女神級別的她，在《有酒今晚吹》透露曾有男藝人向她表白。自稱是「比較摺（內向）」的嘉倩在主持追問下，她指有一次有個藝人朋友邀請她去他們的一個類似慶功的唱K聚會，然後在聚會中又認識了一個男藝人，「嗰個Artist（男藝人）鍾意飲嘢嘅，都好適合上呢個節目嘅。唱K之後呢，識咗唔係好耐咋嘛，咁佢都有Text，有表白咁樣。（強尼︰當時估計佢醉咗嘅？）我估佢醉咗，因為我好怕收到呢啲『Drunk Message（飲醉酒發的訊息）』。」

嘉倩外表甜美，俘虜不少宅男的心！（陳嘉倩IG）

嘉倩指是三更半夜收到的，因為對方喜歡半夜飲酒，而他的訊息是沒有邏輯、斷斷續續的說話。主持叫嘉倩給點提示是誰，她表示是所有範疇都有涉獵的藝人，是全能男藝人。

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嘉倩在節目上又分享遇瘋狂粉絲的經歷，試過有次凌晨12點下班，見到有個粉絲拿着一束花，在對面馬路等她，更大叫她的名字，她好奇對方知道她的下班時間。然後，那人見到她就衝到她面前，問她是否回家，更提出要送她回家，她當時很害怕，拒絕了對方後，狂迷依然跟着她走了一段路，還好最後沒事。

嘉倩上節目一齊飲酒吹水。（《有酒今晚吹》電視截圖）

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