丁一宇秘製韓式拌飯引起熱潮　朴海鎮新劇推出辣雞麵一小時內售罄

現代人每日都被不少煩惱困擾，吃東西往往成為最紓壓、最幸福的時刻，藉此撫慰疲憊的心靈。最近有兩部韓劇都是以美食為主題，《宵夜男女》顧名思義打正旗號以宵夜療癒觀眾，而《上司實習生》則更厲害，乘勢推出多款的「國民美食」即食麵，甚至乎引起觀眾瘋狂搶購，於首賣當日就售罄。

丁一宇在劇中傳授了不少煮食技巧。（《宵夜男女》劇照）

朴海鎮飾演的賈烈燦，為了推廣辣雞麵，法寶盡出。（《上司實習生》劇照）

《宵夜男女》講述男主廚鎮尚（丁一宇飾）透過美食來治癒食客受傷的心，讓客人在一杯啤酒、一道小菜得到慰藉，呈現出用食物治癒人心的模樣。丁一宇在戲裏戲外都廚技了得，在劇中亦傳授了多款貼地菜式，例如第四集的海鮮魚肉餃子，原來只要採取「先包後揑再擠壓」的方式，就能輕易揑出葉片形狀；在第六集他更公開令人垂涎三尺的韓式拌飯，只要簡單將白飯加入辣炒麵、韓式辣醬、麻油和紫菜就完成，由於做法簡單，因此片段隨即在網上瘋傳，個個都想一試。

有網民按照丁一宇的做法，做出韓式麵疙瘩（網上圖片）（網上圖片）

只要將白飯加入辣炒麵、韓式辣醬、麻油和紫菜，就完成簡單又好味的丁一宇韓式拌飯。（《宵夜男女》影片截圖）

另外，朴海鎮主演的《上司實習生》不但收視理想，更乘勝追擊於上周五（12日）在網上超市推出由朴海鎮飾演的「賈烈燦」所構思的辣雞麵和拌麵等多款餐點，更在開售一小時內被搶購一空，大受韓國民眾歡迎！製作方透露，「辣雞即食麵」因透過該劇的高人氣刺激了觀眾的購買慾望，因此在發行首天便順利售罄，團隊更預計這股潮流將會因為社交平台的活躍而持續流行和缺貨。

（網上圖片）

雖然香港的觀眾暫時未有機會試試這款人氣即食麵，但仍然可以到「黃Viu煲劇平台」，免費收看以上兩部劇集，邊看吃播邊吃飯都是一個不錯的選擇。