【靈魂維修工】「反派之神」申河均從良做暖男　句句台詞心動不已

現年45歲的韓國男演員申河均，曾被韓國網友封做「反派界演技之神」，最近在新劇中《靈魂維修工》以內斂又不失溫暖的演技與女主角庭沼珉大談相差15歲的「大叔少女戀」，讓觀眾十分驚喜。

申河均在《靈魂維修工》中擺脫反派形象化身暖男。（Instagram：@kbsdrama）

在大熱電影《炸雞特攻隊》中，申河均所飾演的黑幫老大雖是反派，但相當搞笑。（《炸雞特攻隊》劇照）

申河均於20年前憑驚悚戰爭片《JSA安全地帶》獲得第21屆青龍電影節最佳男配角，逐漸走上主角的路，前年他在劇集《壞刑警》飾演為捉犯不惜一切代價、罔顧法則的刑警，完美展現了讓人無法忽視的存在感，更於去年在電影《炸雞特攻隊》飾演黑社會大佬，喜劇性的演出令人眼前為之一亮。

申河均千禧年憑《JSA安全地帶》獲得第 21 屆青龍電影節最佳男配角（網上圖片）

申河均早年在《壞刑警》中，飾演一位罔顧法則的刑警。（《壞刑警》劇照）

他今次在《靈魂維修工》中擺脫反派形象化身暖男醫生，更講出多句令觀眾心動的台詞。在早前的劇情中，申河均向庭沼珉真情剖白：「我想治癒你，也想克服自己的心理創傷，所以是你在幫助我。」他再超肉麻地直言女友就是他的多巴胺，與對方一起感到幸福快樂，令不少女性觀眾臉紅心跳。

申河均與庭沼珉在《靈魂維修工》大談相差15歲的「大叔少女戀」。（《靈魂維修工》影片截圖）

《靈魂維修工》是一部溫馨的醫學劇集，顧名思義以修復受傷心靈為主題，內容圍繞著精神科醫生和患者之間的故事，從中探討「幸福來自哪裡」的答案，並藉此向劇迷傳遞暖心的安慰。劇集於下星期將迎來結局篇，最新一集講到韓宇宙（庭沼珉飾）陪李施俊（申河均飾）去見父親，並讓李施俊明白了父親想法，父子倆和解。李施俊感謝韓宇宙幫忙，想替韓宇宙找到生母，兩人因有著對方在身邊從此不再感到不安。《靈魂維修工》已在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可於星期三、四深夜，免費緊貼韓國進度，並可一併重溫申河均經典作《壞刑警》。

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