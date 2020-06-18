羅嘉良狂拍片做抖音網紅　挑戰吞拳頭吸88萬粉絲關注

近年轉戰內地發展的羅嘉良（撈家）日前在抖音（Tik Tok）首次開直播，與內地一對網紅夫婦一起推銷產品，正式進軍直播界！其實撈家自從進駐抖音之後，經常拍片同粉絲分享日常生活，而且主意多多，除了大玩「奇哥」上身之外，更表演挑戰吞拳頭，成功吸引超過88萬人關注！

羅嘉良（撈家）日前與內地一對網紅夫婦一起開直播推銷產品，更任粉絲點唱。（抖音截圖）

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撈家曾塑造無數經典角色，更憑劇集《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》三度獲封視帝，考演技當然難不倒他。近期撈家就與內地網紅「廣東夫婦」一起拍攝了幾條短片，片中他化身《難兄難弟》中的「奇哥」一角出場，衣着浮誇，完全抛下視帝包袱，他更大唱《難兄難弟》的主題曲，勾起觀眾無數回憶！

撈家在劇集《難兄難弟》中飾演奇哥，成為經典。（網上圖片）

大玩「奇哥」上身！（抖音截圖）

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為了提高人氣，撈家可算是使盡渾身解數，除了最基本的跳舞之外，還大玩飛牌切水果、轉身變裝等等，不過當中最驚人的相信是他挑戰吞拳頭！撈家在片中表示願賭服輸，接受吞拳頭挑戰，並拍片放上網，還提醒道：「手已消毒，特殊動作請勿模仿。」他先是伸出拳頭，之後將整個拳頭塞入口，這個動作絕對不是人人都做得到，相當犀利！

成個拳頭塞入口，相當驚人！（抖音截圖）

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