雖然是精神病但沒關係︱金秀賢後擁教蝴蝶擁抱法　徐睿知轉身挑逗

由金秀賢、徐睿知和吳正世等主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》昨晚（21日）播出第二集，收視比開播首集低，稍跌至最低4.722%。今集講到徐睿知為了再與金秀賢見面，邀請他患自閉症的哥哥吳正世參加自己的新書簽名會。對金秀賢愈感興趣的她更發現，兩人原來出自同一故鄉，自少就認識。

徐睿知霸氣為金秀賢和哥哥出氣，隔天登上熱搜榜。（Netflix截圖）

由第一集有反社會人格的徐睿知用刀傷了金秀賢後，二人注定結下不解之緣，而金秀賢亦發現，徐睿知的眼神與他小時候喜歡的女生一樣冰冷。對金秀賢愈感興趣的徐睿知邀請金秀賢哥哥參加簽名會，途中竟發生吳正世被怪獸家長推撞的事件，可是竟然沒想到徐睿知會當着鏡頭前為金秀賢出氣，扯出手者頭髮，大罵對方是「瘋女人」。

按圖睇徐睿知霸氣為金秀賢出氣一幕：

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金秀賢教導徐睿知「蝴蝶擁抱法」，令女觀眾非常心動。（Netflix截圖）

徐睿知當然不會乖乖聽金秀賢的說話，來一個反挑逗！（Netflix截圖）

按圖睇心動的「蝴蝶擁抱法」：

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金秀賢察覺到徐睿知情緒時常不穩，於是教導她「蝴蝶擁抱法」控制自己的情緒，從後雙手擁抱徐睿知的場面使人心動。不過性格與別不同的徐睿知當然想反挑逗金秀賢，她轉身靠近金秀賢說：「我不喜歡這種背對你的方法，應該這樣面對面才對，而不是在背後安撫…」大拋直線球。金秀賢後來在朋友介紹下，轉到「沒關係精神病醫院」工作，得知自己與金秀賢的出身相同的徐睿知立即去到城津市。兩人最終再見面，徐睿知留下一句「還用問嗎？當然是因為想見你啊！」，實在令劇迷非常期待之後的發展。

徐睿知主動出撃追金秀賢？（Netflix截圖）

原來金秀賢、徐睿知自小認識？