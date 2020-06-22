37歲敖犬上節目表演《黑糖秀》　13年前後零變化粉絲回憶返晒嚟

台灣前男團棒棒堂於2006年因綜藝節目《模範棒棒堂》組隊出道，當時六位成員不但風靡萬千少女粉絲心，他們多首音樂作品亦曾經被唱到街知巷聞，當中更有不少是唱K必點的金曲！成員之一的敖犬（莊濠全）昨日（21日）出演內地綜藝節目《天天向上》，帶來13年的作品《黑糖秀》的唱跳舞台，瞬間勾起無數粉絲的回憶，而敖犬年變化的外貌亦引起網民熱烈討論。

敖犬今年已經37歲。（微博：@敖犬）

敖犬是棒棒堂的隊長。（《天天向上》影片截圖）

現年37歲的敖犬近年向電視圈發展，並由唱跳偶像轉型成演員和主持人，久未有在鏡頭前唱歌跳舞的他參加《天天向上》的小型選秀環節《追逐夢想的哥哥》，表演棒棒堂和黑澀會美眉主演劇集《黑糖瑪奇朵》中的主題曲《黑糖秀》，唱歌、rap、舞蹈全部一個人包辦，一點也沒有生疏的感覺，最後成功贏過另外孫耀威、張倫碩等五位參賽嘉賓成為人氣冠軍。

敖犬之後在微博發文感謝電視台和觀眾，並表示：「很開心能再給大家唱這首充滿回憶的歌，希望這些美好回憶永存大家心中，未來繼續向前吧！」

敖犬和13年前的自己沒有太大的變化。（《天天向上》影片截圖）

敖犬在節目中表演《黑糖秀》，唱歌、rap、舞蹈全部一個人包辦！（《天天向上》影片截圖）

雖然是由資歷的前輩，但敖犬自嘲自己已經過氣，坦言現在很多95後、00後已經完全不知道他是誰，甚至連同公司的王一博第一次見到他都不認識自己。雖然如此，網民紛紛表示感謝敖犬所帶來的《黑糖秀》表演令不少大家回憶湧現，亦大呼他依然是不少女生的兒時偶像和青春。另外，亦有不少網民大讚敖犬keep得很好，事隔多年依然保持童顏，與當年棒棒堂時期的他沒有太大的分別。

棒棒堂六位成員威廉（左上）、阿緯（上排中）、小煜（右上）、小傑（左下）、王子（中）和敖犬（右下）。（網上圖片）

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