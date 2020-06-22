雖然是精神病但沒關係｜徐睿知成最新金秀賢女郎　舊照瘋傳疑整容

韓國男演員金秀賢的tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》是他自去年7月退伍後的首部主演劇集，因此在首集大騷腹肌回饋觀眾，播出兩集在韓國反應熱烈。而劇中的女主角徐睿知亦因金秀賢的帶挈下突然人氣急升，她學生時期的舊照更在網上瘋傳，昔日的美貌引起大眾關注。

金秀賢和徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》反應熱烈。（Instagram：@goldmedalist_official）

徐睿知和金秀賢（일간스포즈）

現年30歲的徐睿知於2013年出道，曾主演《武林學校》、《花郎》、《救救我》和《武法律師》等作品，當中更有不少拍檔都是人氣男演員，例如李玹雨、朴敘俊、2pm澤演及李準基等等，甚至乎更曾與東方神起成員允浩傳過緋聞。現時終於「升呢」成為新一代「金秀賢的女人」，徐睿知的過去又再次被翻出來，卻引起整容疑雲。中學畢業照裏的徐睿知與現時的模樣有很大的分別，不但沒有現時的深邃雙眼皮和高鼻樑，而且亦比較包包面，根本就難以認出她來。

徐睿知的中學畢業照片，與她現時的模樣有很大的分別。（網上圖片）

另外一輯徐睿知的高中照亦一併流出，不過高中時期中的她則明顯與現時的模樣比較貼近，眼睛變得又大又圓，整個人變得氣質之餘，她的表情亦變得更明朗、更活潑，因此有網民質疑，中學畢業照片中的女子並非徐睿知，認為她其實由細靚到大，但後來有網民力證這批照片的相中人確實就是徐睿知，畢業照下面的名字就能證實她的身份。

高中時期中的她則明顯與現時的模樣比較貼近，眼睛變得又大又圓。（網上圖片）

對於徐睿知是不是人工美女，網民一面倒持相同意見：「98%有整過容」、「韓國女生16歲（韓國年齡）就能整容了」、「高一時眼睛已經整了很多」、「臉蛋竟然可以改變成這樣」、「她真的是我覺得與自然美女相當接近的女演員呢」。不過有不少網民都表示深感佩服，認為她的決定相當正確：「現在更重要」、「現在實在太漂亮了」，認為徐睿知絕對是成功的整容例子！

不少觀眾都大讚徐睿知好靚女。（Netflix影片截圖）

徐睿知絕對是成功的整容例子。（Instagram：@goldmedalist_official）

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