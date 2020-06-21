【乘風破浪的姐姐】網傳男團版初選名單　吳彥祖古巨基惡鬥前偶像

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》找來鄭希怡、陳松伶、鍾麗緹等多位30歲以上的女星，爭奪以女團身份再出道的5人名額，不但收視破億，更連主辦的芒果超媒股價漲停，並打算乘勢追擊推出高齡男團版本的選秀。微博近日更瘋傳一份命名為《披荊斬棘的哥哥》的初選名單，當中更有不少耳熟能詳的人氣男星，引起網民熱烈討論。

《乘風破浪的姐姐》官方宣傳海報

有電視台的實習生在微博爆料《披荊斬棘的哥哥》的參演名單，名單上一共有30位男星，當中更有不少是香港人耳熟能詳的名字，包括吳彥祖、尹子維、古巨基、男團飛輪海出身的汪東城（大東）以及前男團棒棒堂成員敖犬（莊濠全）。至於主持人方面，則找來現年52歲的「玉女掌門人」周慧敏擔任節目的「成團見證人」。

有電視台的實習生在微博爆料《披荊斬棘的哥哥》的參演名單，當中更有不少是香港人耳熟能詳的名字。（微博圖片）

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雖然名單的可信性依然未被確實，但芒果TV日前確實召開了「2020戰略發布會」並公開了今年度的新綜藝節目名單，並表示《乘風破浪的姐姐》的第二季《披荊斬棘的哥哥》即將投入製作。據稱，《披荊斬棘的哥哥》將會找來30位高齡男星，培訓3個月並進行各類評核和淘汰，已成功出道的則會有份參與團綜和巡迴演出。