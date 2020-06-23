18歲女歌手與NCT 127合照突韓國爆紅　金髮藍眼堪稱真人版Barbie

韓國男團NCT 127無論在韓國和海外都擁有高人氣，上月推出的正規二輯《Neo Zone》及後續專輯《Neo Zone：The Final Round》總銷量突破121萬張，加入韓國百萬銷量歌手行列。近日有網民翻出NCT 127過去到美國演出時與美國女歌手Loren Gray的合照，因為NCT 127的高人氣，令Loren Gray突然在韓國爆紅，引起網民瘋狂起底和討論。

Loren Gray與NCT 127於2018年時合照。（Twitter：@iamlorengray）

Loren Gray去年與NCT 127在美國見面。（Twitter：@NCTsmtown_127）

現年18歲的Loren Gray於2015年開始拍片做網紅，因Barbie般的外貌和火辣身材令她人氣高漲，現時在TikTok（國際版抖音）已坐擁4450萬名粉絲，同時亦是全球第四位最多人追蹤的TikTok網紅，而Instagram亦有1958萬名追蹤者，年紀輕輕人氣已經相當高企。後來她於2018年正式成為歌手，先後推出《My Story》、《Kick You Out》、《Queen》、及上月推出的《Cake》等歌曲，人氣事業兩兼備。

現年18歲的Loren Gray是著名的美國網紅兼歌手。（Instagram：@loren）

Loren Gray因Barbie般的外貌和火辣身材而獲得高人氣。（Instagram：@loren）

韓國網民紛紛對Loren Gray表示關注，大讚她相當靚女：「她的臉蛋真的是藝術」、「像公仔一樣」、「實在太太太太漂亮了！」事實上，Loren Gray與NCT 127和Super M屬同一間美國唱片公司Capitol Records，她曾經公開講過對KPOP深感興趣，並很希望以後能與韓國歌手合作，相信韓國粉絲應該會相當期待她和NCT 127再續前緣！

Loren Gray曾講過很希望以後能與韓國歌手合作。（Instagram：@loren）

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