安樂蝸｜305呎兩房變開放式　用50萬愈整愈迫雙人梳化都放唔落？

無綫最新一集《安樂蝸》的「設計型空間」環節，主持何依婷和鄭雋熹到訪一個305呎的單位，本來單位圖則是兩房一廳，不過屋主嫌不夠實用，所以來一個「大執位」，成一個大型的半開放空間。

改動前的原圖則。（《安樂蝸》電視截圖）

單位改動後成一個半開放空間。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主有幾個要求，想增加儲物空間、增強客廳和睡房的空間感和加添衣帽間。設計師Christin指屋主雜物多，又有兩個高的窗台，她選擇以大量儲物地台代替高身櫃，全屋幾乎全部地下都加設了地台。他們把兩房變一房之外，原圖則的廳是長方形又較窄，所以把廳搬到原本的其中一間睡房的位置，變成一個四四正正的廳。另外睡房是半開放式，只用半身的電視牆做分隔，感覺更開揚，不過就欠缺私隱度了。

全屋大部分空間設地台。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，屋內有非常浪費地方的兩個窗台，分別在廳和睡房，在廳的一個，設計師把它用木地板的材質圍邊，感覺更一致，可以在招呼朋友時當座位用。另一個睡房的窗台，設計師索性偷位用來放床。還有一個特別之處在衣帽間，用來掛衣服的拉架原來藏了在隔離睡房的床下底位，空間真的用到盡！全屋大執位加裝修連家俬共花50萬，如果一個人住也不錯，不過如果多一個人的話，似乎真的私隱欠奉了。

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