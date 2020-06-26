雖然是精神病但沒關係︱徐睿知曾是GD的女人？　雨中激咀超害羞

近日《雖然是精神病但沒關係》開播，金秀賢固然是焦點，而女主角徐睿知也非常吸睛。兩位小臉演員同框，充滿視覺效果。徐睿知成功上位，她過去不少作品都被網民翻找出來，出演過BIGBANG MV的她，原來也曾是「GD的女人」。

徐睿知近日因《雖然是精神病但沒關係》而人氣急升。（劇照）

徐睿知曾於2015年，出演過BIGBANG《LET'S NOT FALL IN LOVE》MV並擔任女主角之一。當時徐睿知搭檔人氣王GD做情侶，臉貼臉的甜蜜演技，看到粉絲臉紅耳熱。而徐睿知出演MV後曾一度成為話題，她清秀的外貌造成轟動。直至《雖然是精神病但沒關係》開播，徐睿知5年前與GD的清澀合作再度成為熱話，有粉絲都留言表示「原來徐睿知就是我當年羨慕過的女人」。

網民翻找5年前徐睿知出演BIGBANG MV，與GD搭檔做情侶的影片。（YouTube截圖）

徐睿知表示與GD並不認識，幸好順利完成拍攝。（YouTube截圖）

點撃睇徐睿知與GD的甜蜜合作：

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徐睿知曾在一次訪問中提及過，與GD並不認識，互相亦非常陌生及害羞，拍攝期間完全沒有對話，在MV拍攝場地見面作簡單問好後就立即開拍。幸好GD擁有大量拍攝經驗，徐睿知亦是演員出身，所以融洽地完成整個拍攝。MV拍攝後，二人再合作拍攝化妝品廣告，算是相當有緣份！

後來二人再合作拍化妝品廣告。（網上圖片）

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