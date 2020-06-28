晚吹｜潘紹聰分享「五屍命案」背後傳聞故事　竟然有人得到懲罰？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到娛樂編輯阿威，分享靈異故事。

他們講到有不少靈異事都跟拍照有關。（《晚吹》電視截圖）

阿威分享了不少故事，當中有一個恐怖經歷，令人勁有代入感。他講到約在7、8年前，他跟同事去學動物傳心術。他們一早就到元朗大夫第附近的一間三層村屋，上到去大廳，大家一起圍着學習。他當時按指示在幻想自己腳下有根有樹枝，深入地底，感受地球和靈魂的東西。「我感覺到自己有灌想嘅嘢，去到嗰間屋個地底，砰一聲，我感覺到下面有個女人喺度，我覺得佢係埋咗喺度，女人個樣就係一個女人披頭散髮咁。」阿威說。之後他覺得對方知道他感覺到自己，雙方有聯繫了，他即時有點怯，Feel到「她」站在外面，「因為嗰間屋有類似落地大玻璃，望望出邊，佢咪就係企咗喺度囉！日光日白，十點零。」

阿威分享到元朗學動物傳心的故事。（《晚吹》電視截圖）

之後，阿威跟師傅說，他用鼠尾草為他繞圈整防護罩，當刻好像什麼事也沒有了。到了休息時間，他走到外面吸煙時，不知為何他沒有意識到屋的玻璃門，一下子撞上去，整塊玻璃碎裂，像拍電影一樣，他身上多處都受傷了，但此事他感受到「她」離開了，「點解？佢得到佢要嘅嘢，佢要血，真係成灘都係血。」幸好到了醫院也沒有大礙。之後他到了筲箕灣的天后廟拜神，求籤籤文內容大概指一個地方沒路，你卻自行開了一條路，讓人進來，廟祝師傅已知道他「撞鬼」了，叫他拜祭之後就幸好沒事了。阿威表示屋主原來在不久後也搬離了那間屋。主持們覺得可能村屋一直建在那女子的埋葬之處上。

Edmond今次講到跟多年前在發生的一宗轟動全港的五屍命案有關的事。（《晚吹》電視截圖）

而一向有很多故事分享的Edmond，今次講到多年前在一間屋苑發生一宗轟動全港的五屍命案，當時很多消息被封鎖，因為死者全部都是富有之人，是被人用符咒騙錢，謀財害命。他們的照片沒有被登過出來，直到有一間大報館的上級知道他們出殯的日子，委派下屬潛入殯儀館，真的拍到照刊登出來。後來，該報館有人事變動，那位上級開始行惡運，之後更被人解僱了，就去了做保安。怎料公司派了他去命案發生的屋苑做，有一天晚上，他返通宵更當值巡邏時，突然有一陣風吹過，把他戴着的佛牌也吹反了，但他也繼續簽到巡邏。巡完了見到上司時，上司卻問他︰「你嗰三個鐘去咗邊？點解完全唔見咗你？冇你紀錄。」但他明明是有「打卡」，從此他覺得是因為當天一定要拍攝那幾位死者的照片，他回到現場被懲罰。

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