GD@BIGBANG被爆疑似虐狗　長年棄養室外指甲過長零打理

韓國天團BIGBANG隊長GD一直新聞多多，近日竟然被爆出疑似疏忽照顧愛犬家虎和茱莉，因而惹來虐狗爭議。由於GD出道初期不時帶愛犬出鏡，亦曾一同拍攝雜誌寫真，所以在粉絲間人氣甚高。可是最近就有網友目撃家虎狀態大不如前，甚至已不見茱莉的蹤影。

家虎是GD出道初飼養的愛犬，因多次出鏡而擁高人氣。（GDTV截圖）

現時GD愛犬已交由父母照顧，並生活在經營的民宿中。最近有去過民宿的網友發現，兩隻狗疑似被棄養。家虎指甲過長外，刺眼的眉毛讓牠一直留眼淚，體態疲憊，明顯已被疏忽照顧一段長時間，而茱莉更是去向不明。該網友表示曾致電民宿查詢，當時接聽電話，自稱是狗隻照顧者的人回應：「關於家虎的長指甲，以前曾想剪但聽說會惹到牠，所以就這樣放着。」而茱莉則在民宿門開着時走失了。

最近網友發現家虎指甲過長，明顯已疏忽照顧一段長時間。（網上圖片）

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GD疑似虐狗爭議爆出後，馬上成為網上熱話。有網友指出家虎和茱莉屬沙皮犬，雖然體形較大難以打理，體諒GD會轉交父母照顧，可是明知沙皮犬容易因溫差大而患皮膚病仍把家虎放在室外飼養，明顯就是虐狗的行為。由於GD曾多次帶同家虎出鏡工作，因此被視為愛犬之人，可是近年卻被發現已轉養名種貓，令爭議批評更加激烈。不過對於疑似虐狗，GD暫時還未作出任何回應。

加上GD近年轉養貓，因此令爭議更多大。（IG/@xxxibgdrgn）

點撃回顧GD與愛犬合照：