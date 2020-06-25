金秀賢《雖然是精神病但沒關係》5個必追原因　劇名隱藏雙層意義

韓劇《雖然是精神病但沒關係》，由大家熟悉的金秀賢主演，獨特的角色設定與劇情使得才播出兩集就獲得劇迷的廣大迴響，尤其女主角徐睿知在劇中的亮眼程度，可以直接預定下一位韓劇女神了！ 《雖然是精神病但沒關係》講述的是一位因照顧患有自閉症哥哥而生活得十分艱難的精神病院男看護，以及擁有高人氣但卻帶有反社會人格傾向的童書女作家。由金秀賢扛下男主角，搭配近幾年逐漸站穩女一之位的徐睿知，自從預告公開就引起大批粉絲期待，而一、二集播出後更是迅速引起討論熱潮，雖然每週追劇需要一點耐心、但以下這5個原因都說明了：這部戲必追！

獨特的設定

從劇情大綱可以看出這部戲沒有富二代或霸道總裁型的男主角，金秀賢飾演的是一個被生活壓垮的平凡人；女主角徐睿知更是一反韓劇常態，不僅傲慢無禮，更有點邪惡又暗黑的色彩，但反而更帶出此劇的獨特性，有讓人想一直看下去的新鮮感。

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女主角徐睿知

沒錯，徐睿知絕對可以成為你追劇的理由！徐睿知曾擔任過《救救我》《武法律師》的女主角，也累積了不少名氣，但《雖然是精神病但沒關係》或許能成為使她人氣暴漲的代表作，劇中華麗的造型與妝容，襯托她出眾的外貌不說，氣質、演技、口條、身材一樣不缺，很多人明明是為了金秀賢才追劇，但目光卻不自覺被女主角給吸引！

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絕美的畫面構圖

不只是因為金秀賢和徐睿知太令人賞心悅目，這部戲的導演朴信宇很明顯也不想浪費主角們的顏值，畫面構圖都經過精心設計，第一、二集中更有許多男女主角相遇對視的畫面，每一幕都美到可以直接截圖當劇照了！

聲音和對白

這部戲的台詞整體來說寫得不是非常生活，文鄒鄒的對白有點超現實，但配合整部戲營造出的詭譎氛圍，以及男女主角富有情感的聲音演技，反而創造出很多暗黑名言＆名場面，搭配上徐睿知那獨有的低沉菸嗓更是加分。

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獨特巧思

相信劇迷們光看第一集開頭就會因導演獨特的表現手法而驚豔，劇中許多轉場也運用了剪接的視覺錯視，讓戲劇的步調變得更加明快，另外，關於巧思這一點從劇名中也可看出一二，運用了韓文常見的縮短語與諧音，「雖然是精神病但沒關係」也可以解讀成「雖然是有點奇怪的愛情喜劇但沒關係」，擁有雙層意義的劇名相當有趣。

這部戲想探討的主題——關於精神疾病與療癒，難免有些沈重，但因為加入了些超現實的驚悚風格，又有導演新穎的表現手法，所以看了並不會太過鬱悶，男女主角對戲又火花十足，非常值得放入追劇名單中！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：韓劇《雖然是精神病但沒關係》必追的5個原因！金秀賢搭配徐睿知 下一位韓劇女神預定！】