愛運動的女孩更惹人愛　「籃球界莎賓娜」洗菜仲同周杰倫做波友

今時今日的女性不再是一味追求極致的纖瘦，做個熱愛運動的女孩子不但更得人喜歡，身材亦看起來更健康、更有線條。一向盛產美女的台灣亦有不少靚女身兼網紅和運動健將兩職，籃球、羽毛球、瑜伽樣樣皆精，如果各位女士變得像她們一樣擁有完美的身材，必定要先下苦功，做運動出出汗，有付出就必定有回報！

洗菜

洗菜有「台灣莎賓娜」、「籃球界莎賓娜」的稱號。（Instagram：@jumi0118）

莎賓娜（Sabina Altynbekova）是哈薩克的人氣女排選手。（Instagram：@altynbekova_20）

現年29歲的洗菜（王宇君）是一名台灣運動明星及歌手，因為激似哈薩克的人氣女排選手莎賓娜（Sabina Altynbekova）而廣為人知，更有「台灣莎賓娜」、「籃球界莎賓娜」的稱號。外表甜美的洗菜擁有白哲皮膚和纖瘦身形，看上去完全不像運動員，但其實她大學時期擔任籃球校隊的小前鋒，而且特別擅長打三分波，周不時都會在大大小小的籃球場上見到她的蹤影，就連周杰倫、蕭敬騰及林俊傑都是她的波友。

蕭敬騰都是她的波友。（Instagram：@jumi0118）

洗菜擁有完美身段。（Instagram：@jumi0118）

洗菜除了擅長籃球外，也常駐唱於各展演館、校園與餐廳，間中亦出演不少綜藝節目，近年洗菜亦有踩入電競界，加入由余文樂組成的職業電競隊MAD Team，並在隊中擔任經理人，人氣甚高的她於Instagram坐擁27萬名粉絲。日前她更上《娛樂百分百》玩狼人殺，引起網民熱烈討論。

日前她更上《娛樂百分百》玩狼人殺。（Instagram：@jumi0118）

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Angelina

Angelina是一名台灣運動網紅。（Instagram：@an9lina）

Angelina每星期保持做5日運動，瑜伽、健身、跑步、爬山、游泳、衝浪等無一難到她。（Instagram：@an9lina）

擁有陽光笑容的Angelina（陳怡安）是一名台灣運動網紅，模特兒出身的她本來帶有嬰兒肥，因為發現同行個個相當骨感，於是她就透過運動積極瘦身，每星期保持做5日運動，瑜伽、健身、跑步、爬山、游泳、衝浪等無一難到她，因此曬出一身健康小麥色肌膚。她亦會在網上教人做運動，成為一名人氣運動KOL，在Instagram坐擁38萬名粉絲。

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陳咖喀

Kaka擁有完美身材和曲線。（Instagram：@jumi_kaka）

陳咖喀（Kaka）是一名人氣網店老闆娘，擁有完美身材和曲線的她周不時都在社交網站大晒好身材吸納不少粉絲。她平時除了會去健身室健身之外，亦相當喜歡打羽毛球，不用出去曬都能夠鍛煉出完美身材，難怪Kaka能夠保持白滑肌膚！

Kaka相當喜歡打羽毛球。（Instagram：@jumi_kaka）

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