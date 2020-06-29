16歲日模重川茉彌懷孕10個月　公開大肚照「肥肚不肥人」成焦點

曾出演日本真人騷《今天開始愛上你》的16歲女高中生兼模特兒重川茉彌，於今年4月突然宣布與在節目上認識的17歲YouTuber男朋友前田俊拍拖1年兼已懷孕8個月做未成年媽媽。昨日（28日）她首度公開孕照，已經懷孕10個月的重川茉彌已臨盆將至，老公雙手摸住她的巨肚並相視而笑，隔着螢幕已經覺得相當sweet。

重川茉彌是一名高二生。（Instagram：@mayaaa_124）

隔着螢幕已經覺得相當sweet！（Instagram：@mayaaa_124）

重川茉彌於今年4月時表示會等男友過了18歲生日就會註冊結婚，前田俊在5月24日正式成年後，兩人於本月15日簽字註冊結成夫婦。她曾經透露胎兒的性別是個女孩子，家中亦已添置了不少粉紅色的嬰兒服飾，準備迎接BB的來臨，建立一家三口的幸福家庭。

兩人於本月15日簽字註冊結成夫婦。（Instagram：@mayaaa_124）

她曾經透露胎兒的性別是個女孩子，家中亦已添置了不少粉紅色的嬰兒服飾。（Instagram：@mayaaa_124）

最引起網民關注的是，重川茉彌即使懷孕後依然保持着模特兒般的纖瘦身形，可謂是「肥肚不肥人」，相信生完BB很快就能夠修身成功。

重川茉彌即使懷孕後依然保持着模特兒般的纖瘦身形（YouTube：まやりんチャンネル）

前田俊和重川茉彌已結成夫婦，準備建立一家三口的幸福家庭！（Instagram：@maeda__shun）

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