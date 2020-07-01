台網紅PO 20歲微整前舊相　發憤變靚有血淚　網民驚訝：兩個人嚟

台灣Youtuber「一隻阿圓」平常不時會分享美妝、穿搭等資訊，日前她曬出自己20歲時的照片，模樣與現在差異很大，讓網友都驚呆了，她還勸告男生們「男友們請善待你20歲時交往的女友」。

台灣網紅「一隻阿圓」經常在網上大方分享美照（點擊大圖）▼

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阿圓其實曾承認過自己有微整形，所以當她在社群上分享20歲時的舊照，只見當時臉上還有Baby fat，嘴唇上方還出現黑黑的陰影，被網友笑稱有「鬍子」，而阿圓也表示「女孩們不要覺得自己此刻長得不好看，附上一張我真的很醜的20歲照片，你以後會很不一樣」，並提醒男生「男友們請善待你20歲時交往的女友」、「她們以後真的會女大十八變」。

阿圓20歲時與現在的模樣相差不少。（IG@nanaciaociao）

這張20歲的照片，網友看了都直呼「變好多」、「差點認不出來」、「感覺不是同一個人」，不過有網友則認為「可是你有整形欸...本來一個普妹沒有動的話，能改變的應該很有限，希望阿圓可以寫清楚，不要誤導你的粉絲」，阿圓則回應︰「粉絲他們大部分應該都知道我有微整，但減肥、少曬、少了嬰兒肥確實也改變很多，女生一定都會努力想變漂亮，也不可能什麼都沒做沒努力就變漂亮。」

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