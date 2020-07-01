凱特王妃穿平價碎花裙勁有仙氣　特別挑選小眾品牌帶起自愛理念

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劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）形象親民，是英國王室的完美媳婦。每次現身公開場合的打扮都會成為焦點，加上凱特非常慳家，不靠名牌都能夠穿出高貴又時尚的感覺。隨着英國疫情緩和，隔離政策逐漸放寬，凱特日前代表王室到訪兒童收容所時，穿上一襲清新碎花裙，立即惹來網民熱烈討論！

當日凱特穿上了一條紫色為主調的碎花裙，讓蓬鬆的頭髮隨意散落能夠完美修顏，再襯托簡單的耳環，簡潔得來又清新，獲網民大讚之餘更掀起搶購潮。有眼利的網民立即認出這條裙來自IG熱捧的環保小眾品牌Faithfull the Brand，而售價只是1400港元，但經過凱特加持後，這條裙已經在官方網站迅速地被搶購一空。

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據知品牌的創辦人分別來自挪威和澳洲，衣服就由印尼峇里島的工匠製造，更特別用上環保又持久的布料。品牌的裙款大多數都走懷舊而樸素的風格，而凱特穿上的中長碎花裙賠上V領和不誇張的公主袖，嫵媚得來又帶點小性感，非常適合夏日的悠閒感覺。今次凱特特別揀選該品牌現身，相信是想帶起環保的理念，同時宣揚擁有不同膚色及體型的女生都能夠自愛。雖然凱特同款的裙子已經售罄，但品牌還有很多不同款式及尺碼的碎花裙，相信一定適合所有女生。

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