【殺手】世界觀激似孤泣小說惹不滿　「連登仔」竟幫TVB講說話？

無綫重頭劇《殺手》前日（29/6）正式首播，故事以職業殺手為背景，講述黎耀祥飾演的「閻王」和陳豪的「Zero」在殺手世界中的命運，當中包含排名榜、殺手經理人的元素，對香港觀眾頗為新鮮。

然而有部份觀眾就覺得《殺手》的世界觀非常面善，與流行作家孤泣（梁家威）《殺手世界》中的「殺手經理人」、「初代零號ZERO」和「殺手排行榜」等概念撞到應一應，就此孤泣亦有在社交網站回應，直指2014年開始創作故事：「我沒把《殺手世界》的IP賣給他們，至於是不是『抄襲』我也不知道，因為我不會看，也不想看。」又謂明白讀者的心情，但自己對「撞橋」一事毫無感覺，因為「香港只有一套『原創』的《殺手世界》」。

點擊下圖觀看《殺手》精選劇照：

+ 20 + 19 + 18

連登仔反擊指「殺手經理人」非孤泣獨創

雖然有不少《殺手世界》的粉絲戥孤泣唔抵，但有一班「連登仔」便持相反立場，直斥《殺手世界》亦是「參考」九把刀的《殺手》系列：「九把刀《殺手》系到喺2005年已經初版」、「殺手呢類題材，嚟嚟去去都係咩排行榜、代號呢啲元素，極少有特別」。事實上，九把刀的《殺手》系列亦出現「殺手經紀人」，「九十九」、「鄒哥」、「曉茹」等角色便是「殺手經紀人」，可見這個概念絕非孤泣獨創。

不少《殺手世界》讀者替孤泣感不值，然而有網民直指《殺手世界》亦是「參考」九把刀的《殺手》系列。（Instagram/@lwoavie）

九把刀創作的《殺手》系列早於2005年面世，多年後孤泣才推出《殺手世界》，兩個系列同樣擁有「殺手經理人」等概念。（Instagram/@giddens9）

監製承認概念源於其他作品

至於《殺手》監製陳維冠在製作特輯《殺手 絕．殺．手冊》亦承認劇集概念承襲其他影視作品：「呢個係我多年嘅想法，源於26年前嘅一部電影叫做《這個殺手不太冷》（Léon: The Professional），我好鍾意裏面個角色叫Léon，佢用咗自己性命去換取另一個好悲慘嘅少女嘅性命，我好希望嗰個理念變成電視劇。」他回應《香港01》時亦指：「《這個殺手不太冷》之外都有參考其他唔同嘅殺手電影，至於佢嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過。」

陳維冠現在忙於為新劇《七公主》開工，點擊下圖重溫拜神當日情況：