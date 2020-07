碧咸結婚21周年　自爆當年睇電視被Victoria性感Look迷倒

現年45歲的萬人迷碧咸(David Beckham)和老婆Victoria是不少人心目中的模範夫婦,育有四個仔女的他們如今都已經是老夫老妻,但至今依然Sweet到漏油,不輸熱戀中的小情侶!

周六(4/7)剛好是兩人結婚21周年紀念,碧咸和Victoria紛紛在Instagram出post放閃兼回顧當年結婚的片段,碧咸更大爆自己23年前未認識Victoria時已被電視入面穿着黑色性感貼身衫的對方所深深吸引。

碧咸和Victoria結婚21年依然甜蜜非常。(Instagram:@davidbeckham)

碧咸一家好熱鬧。(Instagram:@davidbeckham)

Victoria本是前Spice Girls的成員,當時隸屬曼聯的碧咸與隊友加利尼維利(Gary Neville)坐在電視機前觀看辣妹合唱團的《Say You'll Be There》表演,已經深深被年長一歲的Victoria所迷倒:「大約23年前,我和加利尼維利坐在房間入面,而電視上播着Spice Girls,然後我就轉身跟他說:『我喜歡穿着黑色緊身連身衣的那個』(ohhhh I like that one in the little black catsuit.)。但誰會想到經過這些年後,我們正在慶祝結婚21周年紀念,更擁有4個最美麗和完美的孩子。」

Victoria本是Spice Girls的成員。(《Say You'll Be There》影片截圖)

碧咸被電視入面穿着黑色性感貼身衫的Victoria所深深吸引。(Instagram:@davidbeckham)

碧咸大爆自己23年前被Victoria所吸引的故事。(Instagram:@davidbeckham)

Victoria亦有出post慶祝結婚周年:「我不能相信,從我說『我願意』的那一刻起已經21年了,4個小孩和4隻狗每日帶給我很多歡樂,而我每日都更加愛你!」

碧咸和Victoria於1999年正式結為夫婦。(Instagram:@davidbeckham)

碧咸和Victoria於1997年拍拖,1998年訂婚,並於1999年正式結為夫婦。碧咸當年隨口的一句喜歡,如今即使過了21年依然未變,加利尼維利可謂是見證了兩人的相愛過程,更成為了他們婚禮上的伴郎。

加利尼維利(左)和碧咸以前是曼聯隊友。(Getty Images)

