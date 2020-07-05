碧咸結婚21周年　自爆當年睇電視被Victoria性感Look迷倒

現年45歲的萬人迷碧咸（David Beckham）和老婆Victoria是不少人心目中的模範夫婦，育有四個仔女的他們如今都已經是老夫老妻，但至今依然Sweet到漏油，不輸熱戀中的小情侶！

周六（4/7）剛好是兩人結婚21周年紀念，碧咸和Victoria紛紛在Instagram出post放閃兼回顧當年結婚的片段，碧咸更大爆自己23年前未認識Victoria時已被電視入面穿着黑色性感貼身衫的對方所深深吸引。

碧咸和Victoria結婚21年依然甜蜜非常。（Instagram：@davidbeckham）

碧咸一家好熱鬧。（Instagram：@davidbeckham）

Victoria本是前Spice Girls的成員，當時隸屬曼聯的碧咸與隊友加利尼維利（Gary Neville）坐在電視機前觀看辣妹合唱團的《Say You'll Be There》表演，已經深深被年長一歲的Victoria所迷倒：「大約23年前，我和加利尼維利坐在房間入面，而電視上播着Spice Girls，然後我就轉身跟他說：『我喜歡穿着黑色緊身連身衣的那個』（ohhhh I like that one in the little black catsuit.）。但誰會想到經過這些年後，我們正在慶祝結婚21周年紀念，更擁有4個最美麗和完美的孩子。」

Victoria本是Spice Girls的成員。（《Say You'll Be There》影片截圖）

碧咸被電視入面穿着黑色性感貼身衫的Victoria所深深吸引。（Instagram：@davidbeckham）

碧咸大爆自己23年前被Victoria所吸引的故事。（Instagram：@davidbeckham）

Victoria亦有出post慶祝結婚周年：「我不能相信，從我說『我願意』的那一刻起已經21年了，4個小孩和4隻狗每日帶給我很多歡樂，而我每日都更加愛你！」

碧咸和Victoria於1999年正式結為夫婦。（Instagram：@davidbeckham）

碧咸和Victoria於1997年拍拖，1998年訂婚，並於1999年正式結為夫婦。碧咸當年隨口的一句喜歡，如今即使過了21年依然未變，加利尼維利可謂是見證了兩人的相愛過程，更成為了他們婚禮上的伴郎。

加利尼維利（左）和碧咸以前是曼聯隊友。（Getty Images）

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