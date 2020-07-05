44歲Sia養子生B榮升嫲嫲　《Chandelier》MV契女現已17歲最受注目

6年前憑歌曲《Chandelier》一曲紅爆全球的澳洲女歌手Sia，去年領養了兩名18歲的黑人青年，而近日其中一位更成為了兩個小朋友的爸爸，Sia僅以44歲之齡就榮升嫲嫲！

Sia 44歲就榮升嫲嫲！（Getty Images）

日前她接受訪問時自爆自己成為嫲嫲的喜訊：「我的小兒子剛剛生了兩個小朋友，我已經是一個該死的嫲嫲了！我知道，真的，我真的感到很震驚。」她透露，自己孫子叫自己做「Nana」（嫲嫲），不過她希望對方能叫自己做「Lovey」（親愛的）。

Sia去年領養了兩名18歲的黑人青年。（Getty Images）

Sia曾公開表示對寄養制度感到很厭煩：「這制度根本就是腐敗，不是我的經驗，而是我兩位養子的經驗，他們在18年入面到過18個不同的地方寄養。」Sia又指兩個養子飽受心靈創傷，直到她領養他們後，自己才認識到種族和特權。

Sia和Maddie Ziegler合作完《Chandelier》後一拍即合，之後更再有多次合作。（Instagram：@siamusic）

Sia除了有兩個養子，亦有一個契女，就是她於2014年在《Chandelier》MV中首度合作的11歲女主角「小Sia」Maddie Ziegler。據悉，兩人合作完《Chandelier》後一拍即合，之後更再有多次合作，Sia更加將這位小女孩當作女兒一樣愛錫。Sia亦曾經將Maddie Ziegler由有「淫魔監製」之稱、被判入獄23年的韋恩斯坦（Harvey Weinstein）手中救出，當時她得知Maddie Ziegler遭韋恩斯坦邀請上私人飛機時，即使打電話給對方的媽媽極力阻止悲劇發生，最終成功令Maddie 脫離魔爪。

Sia曾將Maddie Ziegler由「淫魔監製」韋恩斯坦手中救出。（Getty Images）

現年17歲的Maddie Ziegler，不但舞蹈實力強勁，而且長相甜美又身形高挑，獲大導演史提芬史匹堡賞識，主演改編電影《夢斷城西》（West Side Story）。

Maddie Ziegler現年17歲。（Instagram：@maddieziegler）

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