金秀賢新劇涉抄襲已故鐘鉉信件句子　網民粉絲鬧爆編劇

韓國男演員金秀賢主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》雖然討論度甚高，不過收視率一般，近日更因為劇情涉及性騷擾及貶低傷殘人士題材而收逾50宗投訴，捲入一片批評聲音之中。然而，是非似乎陸續有來，有網民更發現首集中的對白與男團SHINee已故成員鐘鉉的信件極為相似，質疑編劇有剽竊的嫌疑而引發爭議。

金秀賢主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》收視平平，更接連引起爭議。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

鐘鉉在2017年舉行的個人演唱會《The Letter》中，所售賣的玻璃瓶周邊入面有封題目為《我的故事成爲你的故事的瞬間》信，入面有句句子寫道：「所以，我想說的就是，命運有什麼了不起的，我們就是命運。（그러니까 내 말은 운명이 뭐 별건가 싶어. 우리가 운명이지）」。

鐘鉉（Dream Maker）

徐睿知的對白與鐘鉉信件中的句子非常相似。（《雖然是精神病但沒關係》影片截圖）

至於劇中引起爭議的對白於上月20日播出的第一集中登場，金秀賢在醫院病房外的禁煙區見到徐睿知吸煙，告誡對方將煙熄掉後，徐睿知隨即講出：「你相信命運嗎？命運有什麼特別的， 在有需要的時候出現的話，那就是命運了。（혹시 운명을 믿어요? 운명이 뭐 별건가. 필요할 때 나타나주면 그게 운명이지.）」雖然句子結構稍有不同，但劇集的預告片中幾乎是將鐘鉉信件中的韓文句子搬字過紙：「命運有什麼了不起的，我們就是命運。 （운명이 뭐 별건가，우리가 운명이지）」，似乎有抄襲之嫌。

命運有什麼了不起的（운명이 뭐 별건가）（《雖然是精神病但沒關係》預告片）

我們就是命運（우리가 운명이지）（《雖然是精神病但沒關係》預告片）

鐘鉉的演唱會周邊信件有句句子寫道：「所以，我想說的就是，命運有什麼了不起的，我們就是命運。（그러니까 내 말은 운명이 뭐 별건가 싶어. 우리가 운명이지）」。（網上圖片）

不少鐘鉉的粉絲及網民在網上激烈抗議製作組，並發起一個名叫「#사코괜_종현편지_표절해명해（精神病沒關係_鐘鉉信件_剽竊解釋）」hashtag要求劇組解釋抄襲事件。有網民認為該句句子看起來很常見，可能純屬巧合，粉絲們未免過份敏感，然而，在搜尋網站搜索相關句子時，幾乎一面倒只有鐘鉉的信件內容，而劇組截至目前為止並未有任何聲明解釋事件。

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