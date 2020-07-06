楊冪遭批評「女神崩壞」顯疲態　劉愷威卻狀態回勇愈變愈年輕

現年45歲的劉愷威和33歲內地女星楊冪於2018年年尾離婚後，兩人各自回復單身生活，早前更分別傳出緋聞，看來各自已走出離婚陰霾。不過，兩人的動態依然成為網民焦點，生過一胎的楊冪近日不斷被批評顏值下降兼疲態盡現，反而年長12歲的劉愷威則變得愈來愈年輕，極大差異引起網民熱烈討論。

劉愷威和楊冪於2018年年尾離婚後。（視覺中國）

楊冪一向擁有甜美臉蛋和比例極佳的身形，因而成為不少女生的變靚指標。近日，楊冪擔任實景解密體驗騷《密室大逃脫》的嘉賓，卻被網民直指顏值崩壞似巫婆，不但眼皮略微鬆弛，兩側下頜骨的肉亦有下垂跡象，就連淚溝同法令紋都變得明顯，皮膚狀態也有些疲憊，不如之前般光滑緊緻。

楊冪一向擁有甜美臉蛋和比例極佳的身形。（微博@嘉行楊冪工作室）

楊冪被批評顏值下降。（微博：@愛豆）

不過，楊冪於周六（4日）現身機場時，露出一雙纖幼美腿，力證自己身材依然很好，並非外界所說的「女神崩壞」。（視覺中國）

相反，劉愷威則狀態大勇，近日他出席林夏薇舉辦的遊艇派對，穿上灰色背心的他露出一雙健碩手臂，無論是身形或皮膚狀態都完全看不出他已經45歲，果然男人是愈老愈有魅力。

劉愷威現年45歲。（視覺中國）

劉愷威（左）近來狀態大勇。（微博：@林夏薇）

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