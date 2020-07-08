網民票選2020年十大台灣男女神　許光漢奪冠TWICE子瑜十強不入

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有245萬名粉絲追蹤的台灣人氣YouTuber蔡阿嘎，近日號召網民投票選出「台灣2020年10大男神和女神」，結果在4萬6千多個回應中，《想見你》男主角許光漢和女歌手蔡依林獲得大比數的支持，成為網民心中今年度最型、最靚的男女藝人。

（YouTube：蔡阿嘎）

蔡阿嘎表示自己YouTube頻道的觀眾散佈各個年齡層，因此票選出來的結果亦甚具一定程度的公信力。不過，亦有不少觀眾都有投票給蔡阿嘎一家以示支持，令他亦感到相當不好意思。撇除蔡阿嘎一家的票，10大男神依次序為許光漢、彭于晏、五月天阿信、劉以豪、畢書盡、小鬼（黃鴻升）、坤達、李國毅、周興哲及邱鋒澤。而陳零九、金城武及炎亞綸則排第11至13名，10強不入。

許光漢今年憑《想見你》人氣急升，亦成為網民心中今年最帥氣的男藝人。（Facebook：想見你）

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另一邊廂，蔡依林以4179票成為本年度台灣最正女藝人，其餘排名為柯佳嬿、楊丞琳、田馥甄（Hebe）、林依晨、許瑋甯、張鈞甯、曾之喬、董梓甯及林志玲。至於韓國女團TWICE的台灣成員子瑜、賈靜雯、隋棠及郭雪芙則跌出10強。

蔡依林成網民票選最美的女藝人。（Instagram：@jolin_cai）

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