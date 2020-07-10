《我們，愛過嗎？》遲鈍單親媽宋智孝艷福無邊？與4型男譜五角戀

南韓女神宋智孝挑戰自我，在Netflix新劇《我們，愛過嗎？우리, 사랑했을까》演單親媽媽，並周旋於4位風格迥異的型男之間，衍生出五角關係。其中1位是婚後復出的金敏俊，他去年10月跟G-Dragon的姊姊結婚，笑稱為了「養眼鏡頭」特別健身、曬黑，萬萬沒料到合作演員膚色偏黑，身材無法從中脫穎而出！

與宋智孝大玩五角戀的四位型男：

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宋智孝日前領軍孫湖竣、金敏俊、宋鍾鎬、具滋成劇中4位與她周旋的男人及金多順出席記者會，被問到角色究竟有何魅力？她笑稱劇中的角色是位很努力生活、努力把每件事做好的人，大概因此才吸引到這麼多男人的喜愛！只是她在感情方面格外遲鈍，「五角關係」看似夢幻，其實非常累人。她提到跟孫湖竣處於「火星撞地球」的關係，感情像是吵出來的，孫湖竣謙虛表示宋智孝為人大方、好相處，演起戲來輕鬆自在。

而以女團「SISTAR」出道的金多順，團體解散後轉戰戲劇圈，昔日的惡女角色深植人心，這回在劇中從良演出亞洲大明星，擁有會做出讓人討厭的事情，但大家無法討厭她的特性。《我們，愛過嗎？》即日起每周3、4晚上10點在Netflix與韓國同日播出。

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