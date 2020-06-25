【媽媽煲劇】7月必追5大韓劇　金秀賢、李準基、朴寶劍再現熒光幕

轉眼間又即將到7月，2020年已經過了半年，今年因應疫情影響，香港人暫時都未能夠出國旅行，留在家中的日子最適合就是煲劇！今次為大家整合5套將會於7月播放的韓劇，早前已播出的《便利店新星》、《雖然是神經病但沒關係》播出不久已成為討論的話題，絕對值得追看。

1.《雖然是神經病但沒關係》

《雖然是神經病但沒關係》由金秀賢主演，講述因為艱難的人生重負而拒絕愛情的精神病院男看護（金秀賢飾），和一名擁有反社會人格不懂愛情的童話女作家（徐睿知飾），兩人相遇後治癒彼此的傷痕，如童話般浪漫、超越生死的愛情故事。劇集上週六正式開播，立刻成為網絡熱話。

主演：金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛、金洲軒

首播時間：2020年6月20日

+ 12 + 11 + 10

2.《惡之花》

《惡之花》由李準基、文彩元主演，是繼2017年合作「韓版」《犯罪心理》後二人再度合作的劇集，講述男主角為了隱藏殘酷過去而改變身份和追蹤其過去的重案組刑警妻子之間，為了守護愛情及隱藏真相的懸疑愛情故事。李準基、文彩元再度攜手飾演夫婦，非常值得看。

主演：李準基、文彩元

首播時間：2020年7月22日

+ 3 + 2

3.《青春紀錄》

《青春紀錄》由朴寶劍及《寄生上流》的朴素丹主演，以南韓高級住宅區「漢南洞」作為故事設定，劇情講述了在出身決定人生、擁有夢想都成為奢侈的這個時代，堅持要用各自的方式向夢想前進的年輕人們火熱的青春故事。

主演：朴寶劍、朴素丹

首播時間：2020年7月

《青春紀錄》朴寶劍、朴素丹

4.《便利店新星》

已經開播的《便利店新星》是一齣高人氣「漫改劇」，由池昌旭、金裕貞主演，講述四次元純真惡女兼職生和呆萌暖男店長，以便利店為背景展開的24小時無法預測的愛情故事。

主演：池昌旭、金裕貞

首播時間：2020年6月19日

+ 20 + 19 + 18

5.《我們，愛過嗎》

《我們，愛過嗎》由宋智孝、孫浩俊等人主演，是一部浪漫愛情劇。劇情講述在生活了14年的獨守空房單身媽媽面前，出現性格不好卻被吸引的傢伙，吝嗇卻出色的傢伙，可怕卻性感的傢伙，年輕卻讓人心動的傢伙而展開了一段「五角關係」的故事。

主演：宋智孝、孫浩俊、宋鍾鎬、金敏俊、具子成

首播時間：2020年7月8日

+ 4 + 3 + 2

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+ 2

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