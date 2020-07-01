李敏鎬金高銀床邊吻只排第三？重溫《The King》經典場面Top 5！

《The King：永遠的君主》已大結局半個月，劇情從單純的時空旅行牽連出一連串的混亂與陰謀，雖然劇情時序十分燒腦，但編劇想要探討「平行時空」、「既視感」的意圖，也確實引起觀眾的熱烈討論，來看看主角們依依不捨地發表了各自的終演感想。

於2020年四月開播的《The King》，因是男神李敏鎬退伍後的回歸首作，又搭配曾寫出《太陽的後裔》、《鬼怪》等劇、被封為男神製造機的編劇金恩淑，這樣「男神plus」的組合，成為今年最受期待的韓劇！

【點撃看】《THE KING：永遠的君主》結局心動語錄：

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大結局播出後，不只觀眾紛紛表示「圓滿了！」、「感謝The King兩個月來的陪伴」，李敏鎬更因一篇IG貼文中絲毫沒在客氣的大長腿＆唯有男神才Hold得住的死亡角度而引起熱議。

幾張倒在片場梳化的照片，即使是一般人絕對無法駕馭的視角，但李敏鎬偏偏能拍出「放眼望去都是腿」，這雙逆天大長腿甚至因此還登上了韓網的熱門新聞！

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《The King：永遠的君主》為事前製作的戲劇，早在播出前，2月底便已全劇殺青，不同於ON檔劇總在結局前趕拍，這次眾主角們能夠和觀眾一樣每週「本放死守」（鎖定直播）。例如李敏鎬就抱著劇中的獅子玩偶準時追劇；女主角金高銀更是貼心地用幕後花絮照，每週提醒大家：今晚記得打開電視！

完結後，李敏鎬表示：

《The King：永遠的君主》是我成為30代演員的第一個作品，相信這段時光會像是養分一樣，成為裝飾我的未來的一部分。 李敏鎬

金高銀則說：「這段時間，說短也確實不長，但過程真的很有趣，不只是導演和演員，回想起來包括所有工作人員都是一起笑著、鬧著完成的拍攝。」展示了劇組之間的好感情，也流露出和觀眾同感的不捨。

捨不得完結？一起來重溫《The King：永遠的君主》五大名場面！

TOP 5

第7集︰男二禹棹奐一人分飾的兩角初次見面。有趣有具有戲劇張力的一段，禹棹奐的演技也因此受到許多好評。

TOP 4

第16集︰平行時空中，巨星鄭太羅的驚喜現身。短短幾幕卻造成網友熱議，太羅真的太可愛！

第16集︰平行時空中，巨星鄭太羅的驚喜現身。短短幾幕卻造成網友熱議，太羅真的太可愛！(《THE KING：永遠的君主》劇照)

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：捨不得李敏鎬《永遠的君主》，一起來重溫五大名場面！】