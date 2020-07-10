那些我愛過的人．劇透｜連詩雅面臨生死抉擇　車禍重現難逃一死？

《那些我愛過的人》大結局劇透。

TVB劇集《那些我愛過的人》上回講到幸而（黃芷晴飾）病情急轉直下，出現了併發症，Eden（李任燊飾）更留低恐嚇字句，令樂汶（黃翠如飾）憂心。煜誠（林文龍飾）願終身守護樂汶，但因幸而狀況而暫時擱置求婚。雖然書文（連詩雅飾）懷孕，但因為考慮到希晨（馬貫東飾）自小欠缺同理心，加上換肝首年內懷孕的高風險，她猶豫是否要保留胎兒。不過經過床照一事後，希晨明白到同理心的重要性。他向樂汶說了白色謊言，成功令樂汶放下心頭大石。而書文亦選擇勇敢面對風險，坦誠告訴奶奶馨姐（程可為飾）自己已懷孕。此外，保釋外出的Eden突然在醫院出現，樂汶跟隨他上天台。但Eden情緒失控亮刀，揚言要有人死為車禍負責！

Eden（李任燊飾）留低恐嚇字句。（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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大結局將會講到Eden激動地逃離醫院，但車上載着懷孕的書文。書文苦勸Eden珍惜生命，他卻因芊芊（王卓淇飾）的遺言，發現了7年前意外的罪魁禍首！煜誠、樂汶及希晨都十分擔憂，憑着GPS成功追蹤Eden的車輛。Eden不聽勸告堅持所想，最終兩車相撞，五人都受傷。書文面對流血不止的希晨，以及因撞擊而呼吸困難的Eden，與七年前一樣再次面對抉擇。另一邊廂，煜誠和樂汶被困車廂，一直守諾言要保護樂汶的煜誠，在生命關頭向樂汶作出了抉擇。

Eden因為芊芊（王卓淇飾）的遺言，發現了7年前意外的罪魁禍首就是自己。（YouTube影片截圖）

對於大結局，劇集監製關樹明在接受《香港01》訪問時透露：「其實結局係同開頭首尾呼應嘅，想帶出生命無常嘅信息。（七年前車禍嘅罪魁禍首就係Eden？）都已經呼之欲出，之前有播過少少畫面，但結局會有完整版。當年翠如扭軚，文龍冇整返個Brake，好多因素一齊造成。（結局會有人死？）咁大家要睇下先知喇！」

車禍再次重演！（YouTube影片截圖）

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