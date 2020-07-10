呂珍九訪問︱親自邀IU上《小屋漫遊韓半島》　揀老婆齋睇一項條件

去年呂珍九憑一套《德魯納酒店》人氣急升，他與成東鎰和金希沅一同出演tvN綜藝節目《小屋漫遊韓半島》上月開播，三人住在「移動的家」走遍韓國多個地方，為觀眾帶來全新的療癒節目。昨天（8日）呂珍九特別通過視像會議接受多間傳媒訪問，更提到即將出場的好友IU。

呂珍九昨日特別通過視像會議接受多間傳媒訪問，分享拍攝《小屋漫遊韓半島》的大小事。

談到加入《小屋漫遊韓半島》的原因，呂珍九表示單純覺得好奇。礙於疫情關係，呂珍九已留家一段時間，所以他也非常想念旅行的感覺。首次與兩位大前輩出遊，呂珍九大讚兩位非常幽默，而且讓他在旅程中感到安心。整個拍攝過程中，成東鎰和金希沅給予了呂珍九很多建議，他向兩位傳達感謝的心，表示會謹記前輩的說話好好做人。

呂珍九表示非常高興能在《小屋漫遊韓半島》與成東鎰和金希沅合作。

通過節目，呂珍九表現了韓劇以外最真實的一面，就連他大頭蝦的時刻都表露無遺。被問到他現實中是否一個甩漏多多的人，呂珍九笑着否認：「真的一次也沒有這樣，就連朋友也嚇倒了……」坦言只是因為缺乏露營經驗，過於緊張失手了，請觀眾期待他之後的大反轉。要對比綜藝節目和韓劇中的他，呂珍九認為參加前者更為緊張，之後有機會的話也想嘗試不同類型的綜藝節目。

呂珍九為了學習沖咖啡花了超過十小時，可是最後卻「出哂事」。

按圖睇《小屋漫遊韓半島》治癒照片：

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早前已播出的《小屋漫遊韓半島》中，呂珍九自爆從未拍過拖，只有暗戀的經驗，被一眾前輩推薦參加相睇節目。被問到對結婚的想法，今年只有將23歲的呂珍九雖然未有計劃，但他表示希望未來老婆是一個會吃他煮的飯，與他互相相愛，一同度過餘生的人，坦言成東鎰一家是他的理想。至於被推薦參加相睇節目，害羞的他只是回答「苦惱中，未有計劃」。

三位男士大開Men's Talk，相當有收看性。

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講到觀眾最期待的部份，可說是IU確定出演《小屋漫遊韓半島》的消息。呂珍九承認IU由他親自邀請，兩人因經歷了《德魯納酒店》6個月的拍攝而變得親近，所以他就小心地向IU提出邀請。呂珍九表示IU本來就是非常自然的人，所以再次一同拍攝的感覺沒有大差別，可是這次反而觀眾能夠看到二人平日私下相處的模樣。提起IU，呂珍九的表情明顯變得開朗外，他更稱呼IU做「智恩姐姐」，可見兩人關係的確非常好，粉絲一定要緊貼播出了。

呂珍九和IU因《德魯納酒店》而變得親近，粉絲都非常期待二人再合體。（網上圖片）

點撃重溫《德魯納酒店》中呂珍九和IU互動：