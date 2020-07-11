那些我愛過的人．大結局｜連詩雅扭軚撞車　林文龍為救黃翠如犧牲

TVB劇集《那些我愛過的人》在今晚（10日）播出大結局，Eden（李任燊飾）載着書文（連詩雅飾）從醫院離開，更一心尋死，最後與姜煜誠（林文龍飾）、方樂汶（黃翠如飾）及古希晨（馬貫東飾）的車相撞，五人都受傷！希晨雖然流血不止，但依然叫書文救呼吸困難的Eden，而姜煜誠就因為大腿被鋼筋插住，無法動彈，叫樂汶自己先走，可惜就在樂汶走遠後，身後的車突然爆炸，煜誠當場死亡！

希晨流血不止，但依然叫書文救呼吸困難的Eden。（電視截圖）

姜煜誠叫樂汶自己先走。（電視截圖）

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幸好書文、希晨同Eden最後都沒有生命危險，幸而（黃芷晴飾）亦手術成功，不過樂汶就陷入昏迷。她在昏迷期間回想起年青時期的自己，還有已經逝世的媽媽，更出現煜誠的身影，煜誠為樂汶戴上戒指，場面令人感動，可惜一切只是夢境……

可惜一切只是夢境。（電視截圖）

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經歷生死的書文同希晨夫妻感情更深，希晨不斷學習做一個好老公，事事關心老婆。而書文亦平安誕下BB，希晨在攻讀心臟專科的同時擔起照顧BB的責任，一家三口好幸福！至於樂汶就學會不再後悔過去，珍惜當下及自己愛的人，展開新生活。