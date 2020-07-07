吳佩慈為富商紀曉波生四胎拒再生　訂婚多年未入門傳身家過50億

台灣女星吳佩慈同內地富商男友紀曉波訂婚多年，至今仍未正式領證結婚。雖然未正式成為紀太太，但吳佩慈在這6年間就為對方誕下了2子2女，盡心盡力為紀家同照顧小朋友。而不時透過instagram同大家分享日常點滴的她，近日就宣告「封肚」不再生，拒絕再做生仔機器了。

吳佩慈為紀曉波誕下2子2女。（吳佩慈微博圖片）

過着豪門少奶奶生活的吳佩慈，不時出席城中貴婦舉辦的聚餐活動，奢華的行俓令不少人非常羨慕。但隨著子女漸漸長大，吳佩慈亦抽多了時間出席一些親子活動，就好似最近同一大班家長去了攀石活動，見她左右手各抱一對子女非常溫馨，但他們仍然被遮樣未曝光人前。而吳佩慈亦留言說道：「Jeremy 說我再生一個兒子就變什麼，嗯，變什麼？ 好嬲。我不會再生了。」宣告正式封肚，而不少網友都支持她的決定，直言她有4個小朋友已經夠多了。

吳佩慈決定不再生小朋友。（pace_wu@IG）

事實上，雖然不是正式的紀太太，但老公紀曉波同未來奶奶都對她寵愛有加。有傳她名下擁有多幢物業，包括在2016年以3.3億港元購入西半山瀚然50樓及51樓兩層全海景的特色戶等，傳出身家高達59億元，相當富貴。而在去年開始就傳出她的未婚夫紀曉波陷入財務危機，傳出公司經營不善欠債近250億新台幣（約64億港元），又被業主入稟高等法院追討位於壽山村道22A、22B和22C三間獨立屋連花園和天台，以及車位連冷氣費逾181萬元，另按照租約追討去年免租的兩個月租金為360萬元，合共逾541萬元，並要求收回獨立屋。

西半山頂樓全海景豪宅。（網上圖片）

對於未婚夫陷入財困，吳佩慈就曾發文講道：「忘存了一張支票，就變成晚付款了，會所10幾天租金，昨天上午一發現就立刻付了。這麼小的事，今天居然還能變成新聞，佔用了公共資源，實在感到很抱歉，也謝謝大家關心。」