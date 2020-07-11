那些我愛過的人｜林文龍大結局犧牲超慘情　監製爆暗藏重大玄機

無綫（TVB）劇集《那些我愛過的人》在周五（10日）晚播出大結局，雖然一連25集的劇集終於圓滿結束，但依然討論度甚高，不少網民都認為結局中的車禍有不少不合理的地方，更指姜煜誠（林文龍飾）慘死最無辜，令人惋惜！

網民不滿老姜（林文龍飾）慘死！（電視截圖）

大結局講到Eden（李任燊飾）載着書文（連詩雅飾）從醫院離開後一心尋死，最後與姜煜誠、方樂汶（黃翠如飾）及古希晨（馬貫東飾）的車相撞，五人都受傷。不過懷孕的書文不但沒事，還出手救Eden，而姜煜誠同方樂汶就被困車廂，最後姜煜誠更葬身火海。不少網民提出疑問指點解希晨同書文不先救親人，而去救罪魁禍首Eden？事發後點解不先報警？點解好人反而要死？亦有觀眾估計劇集曾刪減，匆匆結尾。

有網民質疑點解希晨同書文不先救親人，而去救罪魁禍首Eden？（電視截圖）

點擊下圖睇監製逐點拆解：

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有報道指劇集原本有30集，最後刪減至25集，不過監製關樹明在接受《香港01》訪問時就否認：「由頭到尾都係25集，結局係我哋商量出嚟嘅結果。結局嘅車禍係首尾呼應，書文當年救家姐而冇救姐夫，但7年後正如希晨所講，醫生嘅職責係救人，所以今次書文決定救更傷嘅Eden，做咗一個同當年唔同嘅抉擇。而老姜被鋼筋插住，周圍又有易燃物品，其實都好難救，但都冇話佢一定係死咗，我哋都想留番畀觀眾自己感受。」

雖然發生大爆炸，但監製就指或有轉機。（電視截圖）

監製指暗藏玄機：

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對於網民不滿結局太悲慘，監製就認為主要是希望帶出劇集的主題：「珍惜身邊嘅人先最重要，方樂汶喺昏迷期間見返自己唔同階段，就係因為以前處理得唔好所以先有咁嘅結果，但經過今次之後喚醒番自己，每個人都會遇到挫折，但要你自己調節，放下執着、釋懷先可以接受未來。」至於開拍續集的可能性，監製就笑言有難度：「文龍都講咗暫時唔會拍劇，而且要兩個台合作，不過世事無絕對嘅，希望有機會。」

好多觀眾都希望有續集！（YouTube影片截圖）