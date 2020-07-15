晚吹｜莊端兒係小富婆高峰曾擁10層8層樓　直言︰冇打過一份長工

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到莊韻澄（Xenia，前名︰莊端兒）做嘉賓，Xenia說話一向都好「爆」，酒後大爆娛樂圈秘聞！

Xenia說話作風大膽直接！（《有酒今晚吹》電視截圖）

Xenia講到曾經有一個日本著名的攝影師到香港舉辦展覽，展覽完後去夜場慶功。她看到一個幕前女藝人，上演「動物大遷徙」，她說該女生投懷送抱︰「佢咪由呢張枱遷徙去嗰張枱，我拎住部電話喺度錄，嗰張枱遷徙再遷徙去嗰張枱。」之後又說︰「真係㗎，揮晒衫袖咁樣，挨晒。（娟姐︰咁佢最終有冇目標完成先？）我唔知邊個先係佢目標，都多喎，睇嚟佢都廣泛啊！（黃詩詩︰漁翁撒網？）係啊，漁翁撒網，睇吓邊個受囉。咁都有嘅，挨挨憑憑，俾人摸吓啊，見到囉。跟住我就走先，咁餘下落嚟嘅事我就唔知。」Xenia指最搞笑是有個男生聲稱是該女藝人的男朋友，卻竟接受到女朋友在他面前這樣做，Xenia覺得應該是「觀音兵」，而男生看來已經習慣女朋友的行為。關於「幕前女藝人」的身分，Xenia在節目完結前的「酒後懺悔」部分有給到一點提示，她指︰「其實係一個生果名嚟，大家諗吓啦！」

睇吓有咩女星係用生果名︰

+ 14 + 13 + 12

Xenia又大爆一件「名導演」借醉的事，他的年紀也不小，當時Xenia跟「名導演」和一個女性朋友一起吃飯，該朋友身材和條件也不錯。他們幾人再去夜店一起喝酒，Xenia感覺到導演想灌醉那女生，之後她真的醉了，有點失平衡，可是那女生其實對對方沒有興趣。飲完酒後，導演「Gentleman」上身，就提出送Xenia的朋友回家。Xenia回家後，收到女生的訊息，說︰「我安全着陸啦。」原來是那個女生把剛剛吃的燒鴨瀨全部吐在他的大腿上，對方立即由九龍塘方向，馬上轉向長沙灣方向送她回家。

講起前度張致恆，Xenia指原來公開了戀情兩、三個月後，就發現對方有外遇，但也選擇了繼續拍拖，因為不想剛剛公開就分手，會令人覺得好像給人拋棄了一樣。而且當時所有人都知道他們在一起，她覺得對方也是認真拍拖的，所以叫他不如嘗試改變，後來他的確是有改善。（《有酒今晚吹》電視截圖）

另外，原來Xenia在置業投資方面非常有心得，她的媽媽自小教她要「錢搵錢」，因為媽媽是從事地產的，教她炒樓。強尼問到她人生最高峰時，有多少身家，Xenia說︰「Cash咪7位囉，計埋Asset（不動產）咪唔止囉，因為唔止一層物業㗎嘛。（強尼︰最多有幾多層物業你試過？）10層8層囉，樓仔嚟啫。」令在場主持驚嘆！她透露自己在18、19歲開始炒賣，媽媽在2003年沙士期間帶她「入貨」。強尼直言︰「其實你唔使做㗎啦？」，Xenia尷尬一笑，沒有否認，說了一句︰「我冇打過一份長工囉，我只可以老實講。」令人非常羨慕！

點擊下圖睇更多Xenia嘅靚相︰